LECUYER, Robert



Le 4 décembre 2022, à l'hôpital Anna-Laberge, nous a quittés Robert Lecuyer, à l'âge de 82 ans, de Saint-Philippe.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Poissant, son fils Patrick Lecuyer (Mélanie) leurs enfants Lydia et Lorick ; sa fille Claudine Lecuyer (Pascal) leurs enfants Daphnée et Arnaud, sa soeur Marcelle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié aux soins du salon funéraire :450-632-1515Afin de respecter ses volontés, aucun service ne sera tenu et il y aura inhumation à une date ultérieure.