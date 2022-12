ROCHON, Lise



À Longueuil, le 3 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Rochon, épouse de feu Rolland Allard.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Suzanne (Sylvain) et Julie (Marc), sa petite-fille Alycia, sa soeur Lucie, sa belle-soeur Denise, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 17 décembre 2022 de 10h à 14h à la:Les funérailles suivront à 14h en l'église de St­Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu.À la demande de la famille, des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière seraient grandement appréciés.(sadl.org)