LAFLEUR, Denise



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Denise Lafleur, épouse de feu Patrice Laplante (décédé en 2020), survenu à Repentigny le samedi 10 décembre 2022, à l'âge de 91 ans.Précédée de sa fille Hélène, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel), Alain (Carole) et Sylvie (Serge), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu lors de la mise en terre ultérieurement.