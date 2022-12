MARTINONI, René



À Saint-Jean-sur-Richelieu, originaire de Rungis en France, le 7 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur René Martinoni, conjoint de Madame Monique Boudreau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils unique André; ses beaux-enfants Lynn Caza (Nicolas) et Ann Caza (David); ses beaux-petits-enfants Olivier (Marilène) et Nicholas (Marie Elene); ses beaux-arrière-petits-enfants Elsie, Mila, Gisèle, Bernard, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 |le samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 12h30.La famille désire remercier chaleureusement le personnel de la Ressource en soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu, spécialement le Dr Yves Turenne et son équipe, pour leur dévouement et la qualité exceptionnelle des soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur