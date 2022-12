THIBERT, Aline



À son domicile, le 7 décembre 2022, à l'âge de 81 ans est décédée Mme Aline Thibert, de Saint-Rémi, conjointe de M. Yvon Cardinal.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères Claude (Murielle) et Fernand (Pierrette), sa soeur Liliane (feu Gaétan), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireST-RÉMI, QC J0L 2L0Tél. : 450-632-1515 |La famille y accueillera parents et amis le vendredi 16 décembre de 17h à 21h ainsi que le samedi 17 décembre de 9h à 11h, suivi des funérailles en l'église paroissiale de St-Rémi.En sa mémoire, vous pouvez faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Formulaires disponibles sur place.