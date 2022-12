ST-DENIS, Thérèse (née Guay)



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 8 décembre 2022, est décédée à l'âge de 86 ans, Madame Thérèse Guay, épouse de feu Monsieur Jean-Lys St-Denis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Lynn Tellier), Norbert (Line Mayer) et Manon (Robert Senécal), ses petits-enfants Eric, David, Carol Ann et Laurence, ses arrière-petits-enfants Charles, Zoé, Florence, Félix, Charlotte et Elliot, ses beaux-frères et belles-soeurs Yvon (Madeleine Laurin), Pierre-André d.p. (Agathe Chalifour) et Germain (Lise Cuillerier), Réjeanne c.s.c., Lucie (feu Réal Poirier) et Thérèse (feu Jean-Claude Blais), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle fut prédécédée par son frère feu Archille (feu Marie-Ange Renaud), par ses soeurs feu Simone (feu Lionel Lamoureux) et feu Juliette (feu Ronald Daoust) ainsi que par ses beaux-frères feu Vianney (feu Gracia Brunet), feu Paul-Guy (Alice Léger) et feu Louis (feu Céline Champigny).Les funérailles auront lieu le samedi 17 décembre 2022 à 11h en l'église Ste-Anastasie, 174 Av. Béthany, Lachute (Qc) J8H 2M1. La famille sera présente à compter de 10h directement à l'église afin de recevoir vos condoléances.