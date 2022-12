DESNOYERS, Denis



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Denis Desnoyers, époux de Madame Madeleine Godin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Sébastien Lanoue), ses petits-enfants Daphnée et Zachary, son frère Mario (Gertrude Choquette), sa soeur Céline (Jacques Robert) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle dimanche 18 décembre 2022 à compter de 15 h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16 h, en la chapelle du complexe funéraire.Une diffusion Web de la cérémonie sera disponible le dimanche 18 décembre 2022 à compter de 16 h, en simultané ou en rediffusion, en cliquant sur l'onglet "webdiffusion" apparaissant dans le haut de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :