JOLY LANDRY, Louisette



Le 12 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Louisette Joly, épouse de feu Noël Landry, native de Ste-Béatrix et demeurant à Terrebonne.Elle laisse dans le deuil son fils Christian Landry et son épouse Michele Datz; ses petits-enfants : Christopher (Yasmine) et Kirsten; ses frères et soeurs : feu Victor (Madeleine Savignac), feu Denis (Murielle Beaudry), Émilien (Claudine L'Archevêque), Madeleine (Jean-Guy Gravel), feu Lucille (feu René Trudel), Georgette (Jacques Lacombe), Agathe (feu Jacques Beaudoin), Lise (Jean-Guy Coutu), Denise (Robert Gauthier); sa filleule Louise Trudel (Marcel Dubeau), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 15 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi 16 décembre dès 10h au:584 PRINCIPALEST-AMBROISE-DE-KILDARELe service aura lieu à l'église de St-Ambroise-de-Kildare le vendredi 16 décembre à 11h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.