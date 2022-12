ROY, Jacques



Le 6 décembre 2022, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Jacques Roy, fils de feu Laurette Cyr et feu Léonidas Roy.Il laisse dans le deuil, ses soeurs Madelaine Roy Beauchemin et Reine Roy Hébert, son beau-frère Louis-Philippe Hébert, ainsi que ses neveux et nièces et les autres membres de la famille. Ses amis et membres de sa communauté de l'Assomption sont aussi éplorés de son départ.La famille accueillera parents et amis à l'église l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge située au 153, rue du Portage, L'Assomption (Qc), le vendredi 16 décembre à compter de 10h. Une messe se tiendra à 11h et sera suivi d'un goûter à la salle de réception du Salon funéraire Guilbault pour ceux qui le désirent.L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.info