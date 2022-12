LAPLANTE, Sylvie



À Châteauguay, le 10 décembre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Sylvie Laplante, conjointe de M. Jean-Pierre Parent.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles Alexandra (Patricio Calcagno) et Naomie (Samuel Lajoie), sa soeur Julie, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine située au 122 rue St-Joseph, le samedi 17 décembre à compter de 9h30, suives des funérailles à 11h, sous la direction de lawww.residencemariesoleilphaneuf.comLa famille tient à remercier le personnel du 2e étage de l'Hôpital Anna- Laberge pour leur dévouement et les bons soins offerts à Sylvie.