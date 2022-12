«À cœur battant»: la violence masculine sous la loupe de l’autrice d’«Unité 9» et «Toute la vie»

L’humanité de Christophe L’Allier continue de le guider dans la nouvelle série «À cœur battant», dérivée de «Toute la vie».

Six mois après avoir quitté l’école Marie-Labrecque où il soutenait des adolescentes enceintes, le psychoéducateur joué par Roy Dupuis bosse désormais au Centre de prévention de la violence (CPV), un organisme communautaire sous-financé dont les locaux sont situés dans un sous-sol de banlieue. Épaulé par Marc (Dominick Rustam) et Roxanne (Catherine Paquin-Béchard), Christophe aide des hommes à faire le «ménage» dans leur vie – et dans leurs comportements –, la première et plus difficile étape de tout changement durable.

Joël Lemay / Agence QMI

Dans les deux premiers épisodes, Christophe apporte son soutien à Yoan Bilodeau (Pierre-Paul Alain), un père au lourd passé – délinquance juvénile, consommation – qui a agressé sa femme devant leur fils de 10 ans, Noa (Jayden Boyd). L’enfant a composé le 911 et ainsi sauvé la vie de sa mère, Charlène Dufour (Laurence Champagne).

Christophe avait rencontré Yoan trois jours plus tôt et intervient avant qu’il se fasse sauter la cervelle après l’agression. Il rencontre aussi la mère à l’hôpital ainsi que leurs parents, bref il s’implique toujours autant dans ses dossiers. Il peut s’appuyer sur son propre passé de victime et de producteur de violence. Et quand il prévient des hommes qu’ils risquent de tout perdre et d’aboutir en prison, il sait de quoi il parle pour l’avoir vécu.

Joël Lemay / Agence QMI

Le but de la série est de montrer que dans un contexte de violence familiale ou intrafamiliale, certains hommes peuvent se réhabiliter – Christophe en est la preuve après tout –, mais d’autres continueront de s’enfoncer. Comme dans «Unité 9» et dans «Toute la vie», l’autrice Danielle Trottier a beaucoup de «couches», de «nuances» et de matière à exploiter. Elle creuse les enjeux de la violence depuis 2019, elle qui a multiplié les rencontres avec des intervenants et constaté que la prévention chez les hommes est le parent pauvre de la lutte à la violence.

Dans les premières scènes, on constate les dommages collatéraux de la violence, notamment chez la victime. Charlène nie la réalité et défend même son conjoint. Les images de l’agression sont difficiles, mais le réalisateur Jean-Philippe Duval ne voulait pas «magnifier» ces gestes, a-t-il dit mercredi en table ronde.

«Qui t’a donné le droit de frapper ou de tuer ta femme? Je vais aller au fond de ça parce que je trouve que c’est fondamental» comme question, a souligné Mme Trottier, qui a dû réécrire des scènes parce que la société s’est conscientisée face à la violence après les nombreux féminicides des dernières années.

La colère de Gabrielle Laflamme

Christophe se querelle avec la procureure de la Couronne Gabrielle Laflamme (Eve Landry), qui est en colère à la suite des voies de fait graves survenues chez les Dufour-Bilodeau. Est-ce que sa forte réaction cache quelque chose et qu’en est-il de sa consommation d’anxiolytique? Tous deux souhaitent juguler la violence familiale ou intrafamiliale, sans pour autant s’entendre sur les moyens à prendre. «Ils vont s’ébranler», a promis l’autrice.

Joël Lemay / Agence QMI

La violence féminine, la violence psychologique et même la violence au sein de couples homosexuels seront racontées dans cette première saison.

Et la famille de Christophe?

Côté familial, «À cœur battant» permettra de creuser davantage les relations compliquées de Christophe avec son frère Patrick (Jean-Nicolas Verreault) – bien que ces deux-là se soient raccommodés – et sa mère Édith (Micheline Lanctôt). On reverra aussi son fils Raphaël (Félix-Antoine Cantin), qui ne sait pas que Christophe est son père. «Il reste encore une couple de cadavres» dans cette famille, a dit Mme Trottier.

Produite par Aetios, la série «À cœur battant» sera diffusée sur ICI Télé chaque mardi, à 20 h, à compter du 10 janvier.