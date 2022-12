HACHÉ, Évangeline



31 octobre 1930 - 8 novembre 2022À Repentigny, le 8 novembre 2022, est décédée Évangeline Haché, à l'âge de 92 ans, épouse de Laurent Savoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Huguette (Michel), son petit-fils Benoit (Geneviève), les enfants de Geneviève : Simon et Laurence ainsi que son arrière-petite-fille Alex (Michèle), sa soeur Josette et son frère Henri-Claude (Georgette), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le 7 janvier 2023 à partir de 13h, à la salle de réception Dufort située au 416, rue du Village, Repentigny Qc, J5Z 1S3.À 13h30, une cérémonie religieuse se tiendra à l'Église Saint-Paul L'Ermite, rue du village, Repentigny, suivie d'un hommage commémoratif et d'un buffet au retour chez le traiteur.