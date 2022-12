Cancer de Karl Tremblay : les Cowboys Fringants ont dû reporter une quinzaine de spectacles

Les Cowboys Fringants ont un nouvel élément avec lequel ils doivent se débrouiller depuis l’été dernier : le calendrier des traitements de chimiothérapie de Karl Tremblay.

Le chanteur, atteint d’un cancer de la prostate, doit suivre des traitements toutes les trois semaines. Il doit ensuite prendre quelques jours de repos. Cette situation a évidemment chamboulé le calendrier de tournée des Cowboys, qui avaient plusieurs concerts prévus durant les derniers mois.

« Cet été, on a dû se faire remplacer dans trois festivals par Les Trois Accords, dit le bassiste Jérôme Dupras. Cet automne, on a peut-être dû reporter une quinzaine de spectacles. Mais on n’a annulé aucun show. Tout est reporté au printemps ou à l’automne. »

Public compréhensif

Jérôme Dupras mentionne que le public comprend très bien la situation ces temps-ci lorsque des dates doivent être reportées. « Ce n’est que du positif dans les messages, une dose d’amour et de soutien. Tout le monde comprend bien. La santé avant tout. »

« Pour ceux qui ont eu la chance de voir un show pendant ces traitements-là, il n’y a pas vraiment de différence au niveau de l’énergie et de la bonhomie. On a toujours le même plaisir à se retrouver sur scène. Il y a peut-être une dimension émotionnelle encore plus grande quand le public réalise ce qu’il est en train de traverser et qu’il est quand même là sur scène en train de livrer 2 h 30 de musique. »

Les Cowboys ont beaucoup de spectacles prévus au Québec durant la première moitié de l’an prochain. Un retour en Europe n’est prévu qu’en novembre 2023. « Karl devient immunosupprimé après son traitement. Ce n’est pas envisageable de voyager, explique Jérôme. On aura une tournée assez majeure de grandes salles à l’automne là-bas. On va espérer, d’ici là, que tout rentre dans l’ordre et qu’on puisse aller faire ces shows-là. »

Les Cowboys Fringants joueront au Centre Bell (6 janvier 2023) et au Centre Vidéotron (14 janvier 2023).