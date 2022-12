VEILLEUX, Thérèse



À Beauharnois, le 8 décembre 2022 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Veilleux, épouse de feu Benoit Veilleux.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Caroline), Alain (Francine), André (Manon) et François (Josée) ainsi que ses petits-enfants : Marie-Eve (Francis), Catherine (Francis), feu Stéphanie, Sébastien (Alexandra), Cynthia, Chrystophe (Brenna), de même que ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille recevra parents et amis le vendredi 16 décembre 2022 de 13h à 15h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une célébration se tiendra le vendredi 16 décembre 2022 à 15h en la chapelle du salon funéraire. Elle reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation de votre choix.Un merci spécial au personnel du Centre d'hébergement Cécile-Godin pour les bons soins prodigués à Thérèse.