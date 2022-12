Difficile, le temps des Fêtes en garde partagée

Je suis séparée de mon conjoint depuis trois ans, et depuis trois ans nous nous déchirons chaque Noël pour savoir où les enfants vont passer Noël et le jour de l’An. Cette année, je ne voudrais pas perdre encore une fois la bataille, même si ça s’annonce comme ça. Mon ex-conjoint propose invariablement aux enfants deux semaines de vacances dans le Sud, sous prétexte qu’il ne les a avec lui qu’une fin de semaine aux deux semaines, et qu’il a envie lui aussi d’établir un contact étroit avec eux, et que ça ne se fait pas en quatre jours par mois.

Bien évidemment que les enfants préfèrent choisir deux semaines dans le Sud avec leur père plutôt que Noël chez maman et le jour de l’An chez mes parents. Je ne peux pas leur offrir ça, moi, aux enfants, alors il en profite pour abuser, et si je n’y mets pas un stop, ça va se continuer dans le temps, et je ne pourrai pas le supporter.

Je lui ai suggéré de choisir l’une des deux semaines pour son voyage, mais il prétend que le billet d’avion de chacun est payé cher pour n’y passer qu’une seule semaine. Ce qui ajoute à ma colère, c’est le fait que sa blonde, que les enfants adorent en passant, sera elle aussi comme l’an dernier du voyage, et qu’ils vont m’en parler ensuite pendant des semaines et des semaines.

J’en ai marre de toujours me faire scooper par un homme qui se croit supérieur parce qu’il fait plus d’argent que moi et qu’il a de nouveau une blonde dans sa vie, alors que moi je sèche encore toute seule. Comment rendre les enfants sensibles à ma peine alors qu’ils voient ce voyage dans le Sud comme une récompense ?

Mère qui se sent lésée

Trouvez-vous logique de réagir de manière plus infantile que vos propres enfants, tout en leur demandant d’être sensible à votre peine ? Leur père a autant de droits sur eux que vous en avez. Mais tous deux vous avez aussi des devoirs. Et le premier devoir étant de les rendre heureux, pourquoi ne les laissez-vous pas faire un voyage qui les excite, au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues et les rendre coupables « d’abandon de mère » ?