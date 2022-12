DERY, Céline



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Mme Céline Dery, à Sainte-Thérèse, le 1er décembre 2022 à l'âge de 85 ans, épouse de feu Laurent Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Denise, Jules, Marc (Lucie Favreau), Jean, Adèle, Michel (Nicole Boucher) et Jocelyne (Clément Chalifoux), ses belles-soeurs Alice Grisé, Berthe St-Amour et Pierrette Tétreault, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Elle est partie rejoindre son époux Laurent Gauthier, les membres de sa famille et ses amis.La famille recevra les condoléances le lundi 19 decembre de 10h à 13h au418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE