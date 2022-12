GRENON, Mireille



Madame Mireille Grenon s'est doucement éteinte le 5 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, au terme d'une vie de dévouement et de don de soi. Elle était l'épouse de feu Monsieur Hervé Laperle et la mère de feu Claude Laperle.Elle laisse dans le deuil son fils Philippe (Sarah-Liz), son petit-fils Ludvic, ainsi que plusieurs parents et amis.Diplômée en bibliothéconomie, animée d'une curiosité insatiable, Mireille a guidé les siens par l'exemple, le courage et la détermination. Tout au long de sa vie, elle fut un rempart pour ses proches, toujours présente, disponible, illuminant leur vie par sa joie de vivre.La famille recevra les condoléances le mardi 20 décembre 2022, de 18h à 20h à laLa famille tient à remercier l'équipe du Centre Drapeau-Deschambault pour leur grande humanité et la qualité de leurs soins.