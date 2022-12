COURTOIS, Jasmin



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès subit et paisible de Jasmin Courtois survenu le 4 décembre 2022 à l'âge de 64 ans.Jasmin Courtois ancien entraîneur et conducteur de chevaux de course à l'Hippodrome de Montréal laisse dans le deuil ses précieux amis, Normand et Céline ainsi que parents et personnes qui l'ont côtoyé et apprécié.Vos messages de condoléances peuvent être transmis à :Selon ses volontés il n'y aura ni cérémonie ni service pour ses funérailles.