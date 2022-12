GAGNON, Frère Jean-Paul

Religieux de Sainte-Croix, c.s.c.



À l'Hôpital général juif de Montréal, le 2 décembre 2022 est décédé frère Jean-Paul Gagnon à l'âge de 83 ans. Il est né le 13 septembre 1939 à Montréal, fils de Roland Gagnon et de Régina Hénault.Le 18 décembre 1955, il entre au Noviciat de Pointe-Claire à Montréal. Il prononce ses voeux le 23 décembre 1956 et effectue une année de scolasticat à Pointe-Claire. En 1957, il est nommé au scolasticat de Sainte-Geneviève et en octobre 1960, il fait sa profession perpétuelle. Le 11 novembre, il se rend en Italie où il fréquente la Scuola Media Santa Croce, à Mezzano.Il rejoint l'Oratoire Saint-Joseph en 1965 comme sacristain. En parallèle, il aide des réfugiés vietnamiens, les boat people, à s'intégrer à la société québécoise. En 1987, il ouvre à Ville Saint-Laurent une maison pour jeunes refugiés, mais il devra la fermer après quatre ans pour des raisons administratives.À l'Oratoire, il rejoint le Bureau général où il accueille chaleureusement et aide généreusement les pèlerins dans toutes leurs demandes. Par ailleurs, il prend en charge la collecte des petites banques de Saint-Joseph réparties dans de petits commerces de Montréal. Il a vécu ses quinze dernières années à la maison Coronet.Frère Jean-Paul a été pour ses confrères un exemple de fidélité à ses engagements religieux. Travaillant et engagé, généreux et attachant, il a été un homme d'accueil et d'écoute et attentif aux besoins des pèlerins. Il se disait parfois le " petit frère de saint frère André ".Il laisse dans le deuil ses confrères de Sainte-Croix ainsi que des amis proches.La messe des funérailles sera célébrée le lundi 19 décembre 2022 à 10 heures à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont Royal.