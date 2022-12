Le Canada révoque son permis pour les turbines du gazoduc Nordstream 1

Jugeant que l’intention de la Russie «n’a jamais été de remettre Nordstream 1 en service», Ottawa a suspendu le permis spécial qu’il avait accordé à Siemens pour envoyer en Russie des turbines du gazoduc réparées à Montréal.

En juillet dernier, la Russie avait diminué ses exportations de gaz naturel vers l’Europe en pointant du doigt le Canada, accusant de ne pas vouloir livrer des turbines nécessaires au bon fonctionnement du gazoduc. Après certaines tergiversations, le Canada avait fini par délivrer un permis pour que les pièces puissent quitter Montréal vers l’Allemagne.

«Après l’octroi du permis, [le président russe Vladimir] Poutine a montré sa véritable position en refusant d’augmenter les exportations de Nordstream 1 à des niveaux normaux.

Notre déclaration conjointe sur les turbines Nordstream 1 pic.twitter.com/eAr1pi3CsD — Mélanie Joly (@melaniejoly) December 14, 2022

Dans les faits, la Russie a refusé d’accepter la turbine qui a été réparée et renvoyée dans le cadre du permis. Elle reste en Allemagne à ce jour», ont dénoncé les ministres des Affaires étrangères et des Ressources naturelles, Mélanie Joly et Jonathan Wilkinson, dans une déclaration commune mercredi soir.

Depuis, le gazoduc a été la cible d’un sabotage en septembre, le rendant inutilisable.

Pour ces raisons, «le gouvernement du Canada a décidé de révoquer le permis limité dans le temps qui avait été accordé pour permettre le retour en Allemagne des turbines en cours de réparation à l’usine Siemens de Montréal», ont exposé les ministres en assurant avoir consulté leurs alliés européens avant de prendre cette décision.

En parallèle, Ottawa compte envoyer 115 millions $ en frais de douane perçus sur des importations en provenant de Russie en Ukraine pour aider le pays à reconstruire ses infrastructures énergétiques, largement endommagées ou détruites par des frappes russes au cours de l’automne.