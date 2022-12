«Léo» et «Le bonheur» de retour dès janvier

Les premières images des nouvelles saisons de «Léo» et «Le bonheur» ont été dévoilées mercredi.

Débutant toutes les deux le 11 janvier prochain, ces séries chouchoutes de TVA promettent encore plus de mordant et de moments savoureux.

Tandis que dans «Le bonheur», Mélanie et François veulent rembourser leur prêt à la mère de Mélanie et entreprennent de transformer leur fermette en «Bed and breakfest» – une transition qui ne se fera pas que dans la joie et l’allégresse – le verger de «Léo», lui, gagne en popularité dans la communauté. Le petit Paul fera ses premiers pas à la maternelle pendant que ses parents vivront un rythme de vie effréné.

«Lac-Noir» arrive sur addik

La minisérie de genre du Club illico «Lac-Noir», mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin, s’installera du côté de addik à partir du 3 avril. Cette série policière teintée de suspense et de mystère, créée par Frédérik d’Amours, raconte l’histoire de la policière Valérie Boivin, qui s’installe avec son fils dans la petite ville des Laurentides pour prêter main-forte à un collègue dont le partenaire a disparu.

Rappelons que la série «Classé secret», aussi portée par l’actrice et diffusée sur addik, s’est classée en tête des chaînes spécialisées de divertissement en 2022.

Le réseau accueillera également les nouveautés «Blanca» (à partir du 9 janvier) et «La nettoyeuse» (à partir du 16 mars). «Phénomènes» et «Pennyworth» reviennent pour leur part à compter du 10 et du 12 janvier.