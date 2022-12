Mort d’une fillette happée: «La ville doit être refaite», selon une responsable de Montréal

Les chantiers seront inévitables à Montréal afin de rendre les rues de la métropole sécuritaires pour les piétons, a avancé la responsable de la mobilité et du transport au comité exécutif de la Ville au lendemain du décès d’une fillette de sept ans happée par un véhicule.

Sophie Mauzerolle, qui est aussi conseillère de la Ville dans le district Sainte-Marie, a reconnu que le chantier du pont-tunnel peut avoir des impacts dans le reste de la métropole, même si plusieurs mesures sont mises en place pour éviter des répercussions sur la circulation locale.

Le quartier où l’accident tragique s’est déroulé mardi matin, aux angles des rues Parthenais et de Rouen, n’échappe pas à des défis supplémentaires.

«Il faut aussi à un moment donné qu’on réponde à ces enjeux de sécurité et ça passe beaucoup par refaire nos rues, élargir les trottoirs et mettre des saillis de trottoir. Il faut trouver cet équilibre entre éviter le plus possible les nuisances et transformer notre ville», a-t-elle expliqué au micro de Benoît Dutrizac à QUB radio.

Interrogée sur le manque de réponses des fonctionnaires de la Ville aux appels des citoyens pour modifier la circulation, Mme Mauzerolle a assuré qu’ils étaient tout aussi préoccupés, mais que des évaluations doivent être mises en place avant toute intervention.

«On a une responsabilité de réaménager notre territoire et sécuriser ces intersections», a-t-elle soutenu. «La ville doit être refaite.»

Elle en a également profité pour interpeller tout le monde à faire preuve de vigilance sur les routes.