Natation: une autre médaille pour Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey

(Sportcom) - Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey ont remporté une deuxième médaille en autant de jours aux Championnats du monde de natation en petit bassin, à Melbourne, en Australie.

Les Québécoises ont allié leurs forces à celles de Rebecca Smith et de Taylor Ruck lors de la finale du relais 4 x 200 mètres libre pour monter sur la deuxième marche du podium.

Respectivement les deuxième et troisième relayeuses en finale, Savard et Harvey ont réussi à mener le Canada au troisième rang provisoire avant le dernier relais où Taylor Ruck a effectué une remontée pour devancer l’Américaine Leah Smith et remporter la médaille d’argent.

Les Australiennes ont mis la main sur l’or après avoir abaissé le record du monde de la discipline.

Mardi, les Canadiennes avaient mérité le bronze au 4 x 100 m libre.