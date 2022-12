Noovo: des bandes-annonces pour les séries «L’empereur» et «Virage – double faute»

Les bandes-annonces de plusieurs séries de Noovo ont été dévoilées mercredi, dont celles de deux nouveautés attendues, soit «L’empereur» qui racontera l'ascension d’un agresseur et «Virage – double faute», qui mettra en vedette un joueur de tennis prêt à tout sacrifier pour enfin gagner.

Ces deux nouveautés, ainsi que «Complètement lycée» qui arrive à la télé après avoir fait rigoler les internautes, s’ajoutent aux fictions «La confrérie» (lundi, 19 h 30, dès le 9 janvier) et «Contre-offre» (mardi, 19 h 30, dès le 10 janvier), qui seront de retour cet hiver sur la chaine de Bell Média.

La série «L’empereur» (mercredi, 20 h, dès le 11 janvier) est écrite par Michelle Allen et met en vedette Jean-Philippe Perras. On y suit l’«ascension d’un agresseur et le parcours de ses victimes pour faire éclater la vérité», avec aussi, dans la distribution, Noé Lira, Charlotte Aubin, Geneviève Boivin-Roussy, David Boutin, Macha Grenon, Joanie Guérin, Sharon Ibgui, Naïla Louidort, François Nadeau, Madeleine Péloquin et Maxime-Olivier Potvin.

Après le succès de la série «Virage» qui était dédiée au patinage de vitesse, la suite prend d’assaut les terrains de tennis dans «Virage – double faute» (mardi, 20 h, dès le 10 janvier), série dans laquelle Éric Bruneau et Louis Morrissette (qui l’ont coécrite) campent respectivement un joueur et son entraîneur. On suit «la quête poussant certains sportifs à s’acharner même s’ils sacrifient temps, argent et santé dans l’ombre de la gloire». Sylvie Léonard, Karl Farah, Audrey Roger, Denis Marchand, Adrien Lacroix, Lauren Hartley, Véronique Beaudet, Agathe Ledoux et Lamia Benhacine s'y donnent également la réplique.

«Complètment Lycée» (mercredi, 19 h 30, dès le 11 janvier) prend pour sa part un nouveau format en traversant au petit écran, soit 10 demi-heures. On continue de parodier des films américains pour ados en suivant les lycéens de New Garden Hills Valley. Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Patrick Emmanuel Abellard, Antoine Pilon, Vincent Kim, Bernard Fortin, Pierre-Luc Lafontaine, Éric Bernier, Nahéma Ricci, Paul Doucet et Sharon James interprètent ces personnages dingos.

Par ailleurs, la chaine ramène cet hiver ses émissions phares comme «Big Brother Célébrités», «La semaine des 4 Julie», «Les imposteurs» et «L’amour est dans le pré».