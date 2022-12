On aura besoin des gardiens

Nous avons tous retenu notre souffle, mais bonne nouvelle, Cole Caufield ne serait pas gravement blessé et il pourrait même jouer, ce soir à Ottawa. Tant mieux !

Si c’est le cas, ce n’est pas Samuel Montembeault qui va s’en plaindre, lui qui aura comme mission d’arrêter les tirs des Sénateurs. Imaginez la pression sur les gardiens du Canadien si jamais Caufield devait s’absenter pour une longue période.

Caufield, c’est un but de plus pour le Tricolore à tous les deux matchs et même davantage. Les premiers à l’apprécier sont Jake Allen et Montembeault, car Caufield leur offre une marge de manœuvre dont ils ont bien besoin et c’est sans compter ses buts critiques pour combler les déficits en fin de troisième.

Samedi, contre les Kings, Caufield a réduit l’écart à 2-3 en fin de troisième avec un tir du coin de la patinoire pour donner une chance aux siens. C’est d’ailleurs, un peu la marque de commerce du Canadien. Ce n’est pas parfait tous les soirs, mais ils sont toujours dans le coup.

Martin St-Louis aurait un méchant casse-tête s’il était privé de Caufield pour une longue période, mais il semble que ce sombre scénario soit évité. On a vu de belles pièces de jeu après que la collision avec Trevor Lewis l’eut sorti du match lundi, mais rien n’égale la chimie Suzuki-Caufield.

Vous savez, dans les entraînements, on regarde les joueurs et il ne semble pas y avoir une grosse différence entre les gars de premier et deuxième trio, mais dans les matchs, ça se voit.

Si c’est un autre que Caufield qui reçoit une passe de Nick Suzuki, le résultat n’est pas le même et on entend le descripteur s’exclamer : « Wow, quel arrêt de Jacob Markstrom ! » Avec Caufield, il y aurait probablement eu un but, tout comme si c’était Alexander Ovechkin ou Auston

Matthews qui tirait.

Bref, on ne remplace pas un gars comme Caufield. Au moins, St-Louis devrait pouvoir miser sur son premier trio dans les prochaines semaines. Une autre chose est claire, c’est que Dach est celui qui complète le mieux Suzuki et Caufield.

Dur calendrier

Je suis heureux de voir que Montembeault affrontera les Sénateurs, et on aura besoin de lui dans les prochaines semaines, car le calendrier ne sera pas facile avec sept matchs d’affilée sur la route entre le 19 décembre et le 3 janvier incluant des arrêts en Arizona, à Dallas, Denver, Tampa, Miami, Washington et Nashville. Ce sera tout un test pour la troupe de Martin St-Louis, d’autant plus que jouer et voyager durant le temps des Fêtes, ce n’est pas facile.

Allen et Montembeault ont intérêt à être prêts. Tout comme leurs coéquipiers, ça n’a pas toujours été parfait pour eux jusqu’ici, mais ils ont tous deux réussi à livrer de grosses performances et à arracher des victoires. Les deux victoires d’Allen contre les Flames en sont un bel exemple.

Ils compétitionnent, et jusqu’à maintenant le Canadien a réussi à éviter les grosses séquences de défaite. Ils n’ont subi trois revers consécutifs qu’une seule fois.

Montembeault n’a pas joué depuis le 5 décembre, lors de cette fameuse défaite de 7-6 à Vancouver, alors que le Canadien menait 4-0, mais il nous a montré beaucoup de maturité, et j’ai hâte de le revoir à l’œuvre. On a besoin de lui, et chose certaine, Allen lui a donné l’exemple d’un gardien qui était capable de se relever.

Le match contre les Kings au retour du voyage dans l’Ouest n’a pas été facile et c’est compréhensible, mais le Canadien offre un bon spectacle et les partisans sont satisfaits.

Par contre, au classement, l’équipe est pas mal là où l’on s’attendait qu’elle soit, avec une fiche de 14-12-2.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Succès en tirs de barrage

Mine de rien, le Canadien mène la ligue avec quatre victoires en quatre occasions lors de tirs de barrage et Dach (2 en 2) a deux buts gagnants. Il a été très habile contre Jacob Markstrom, lundi. Nick Suzuki (4 en 4) utilise toujours le même modèle de jeu et ça fonctionne. Je ne voudrais pas affronter Cole Caufield (2 en 3) non plus dans cette situation.

Jacob Makrström

J’aime toujours voir jouer mon ancien partenaire chez les Panthers de la Floride, Jacob Markström. Il prend tellement de place devant le filet et lorsqu’il reste dans son système, il est dur à battre, comme on l’a vu, lundi soir. Parfois, il tente de bouger comme un petit gardien et il en fait trop. C’est là qu’il se complique la vie. J’étais un peu jaloux de lui lorsqu’on pratiquait les échappées en Floride. Avec ses 6 pi 6 po, il n’avait pratiquement pas besoin de bouger, alors que je devais toujours faire des arrêts extrêmes.

Kristopher Letang

Photo USA TODAY Sports

Je n’en reviens pas de la détermination du défenseur québécois, Kristopher Letang. Moins de deux semaines après avoir subi un deuxième accident vasculaire cérébral (AVC), il est déjà de retour au jeu. C’est incroyable, mais ça met aussi en évidence la culture en place chez les Penguins de Pittsburgh qui misent sur un groupe de joueurs unis depuis des années avec les Sidney Crosby, Evgeni Malking, Brian Dumoulin, Bryan Rust et Letang lui-même. C’est le modèle que la nouvelle direction du Canadien est en train de mettre en place et c’est encourageant de voir comment les jeunes se développent à Montréal.

Gary Bettman

Gary Bettman a déjà 30 ans de service comme commissaire de la Ligue nationale de hockey et on a beau dire ce qu’on veut sur lui, il a fait progresser son circuit sur tous les plans et les propriétaires sont unanimes à vanter son travail. Tout n’est pas parfait, mais je ne suis pas gêné de reconnaître qu’il a fait de l’excellent boulot. Il a emmené la LNH à des endroits qu’on n’osait à peine imaginer et le hockey est plus populaire et plus spectaculaire que jamais. Chapeau !