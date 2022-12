Prudence avec les étendues glacées

Dans la majorité des régions, le couvert de neige est disparu ou presque. Le froid qui est arrivé maintenant permettra le gel des lacs et cours d’eau à plusieurs endroits. Même si ces derniers sont invitants, la prudence est toujours de mise.

« C’est certain qu’à ce temps-ci de l’année, nous sommes tout de même à la mi-décembre, les amateurs vont commencer à grafigner pour sortir en motoneige, explique Michel Garneau de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et rédacteur en chef de Motoneige Québec. Les gens risquent de laisser l’enthousiasme prendre le dessus sur le gros bon sens. L’endroit où nous sommes les plus vulnérables, c’est sur les lacs et les cours d’eau. »

Depuis 20 ans, lorsqu’on analyse les décès survenus en motoneige, 14 % d’entre eux sont attribuables aux noyades et à l’hypothermie, souligne M. Garneau.

« C’est un thème récurrent pour les tragédies en motoneiges. La seule solution pour régler le problème, c’est de faire de la sensibilisation et de l’éducation. C’est pour cela que nous véhiculons chaque année le même message, à savoir de rester loin des cours d’eau. »

Pour cet expert, il faut plus qu’un simple coup d’œil pour savoir si la glace peut supporter une motoneige et son pilote.

« C’est impossible de pouvoir évaluer l’épaisseur de la glace. Ça peut être vraiment trompeur que de regarder cette belle étendue blanche à perte de vue et penser que l’on peut s’y aventurer en motoneige. On ne connaît pas l’épaisseur de la glace ou s’il y a des courants d’eau plus chaude sous la glace. Malheureusement, une fois qu’on tombe à l’eau, très souvent, dans de nombreux cas, ça finit par être fatal. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit le vieux dicton. La meilleure façon de le faire, c’est de rester loin des cours d’eau. »

LES BÉNÉVOLES, DES EXPERTS

Lorsqu’il invite les gens à garder leur sang-froid avant de s’aventurer sur la glace, l’expert rappelle que la façon la plus sécuritaire de le faire, c’est via un sentier balisé.

« Plusieurs sentiers traversent des cours d’eau. Nous avons à l’intérieur des clubs plusieurs bénévoles qui sont qualifiés pour évaluer l’épaisseur de la glace. Ils prélèvent des échantillons. Lorsqu’ils jugent que les conditions sont sécuritaires, ils balisent les sentiers et le rendent accessible aux motoneigistes. »

Michel Garneau rappelle que ces corridors sont sécuritaires, mais qu’aux alentours, c’est une autre histoire.

« Dès que tu sors de ces zones-là, tu deviens à risque. Malheureusement, les conséquences peuvent être vraiment tragiques. On peut perdre la vie. Il faut bien comprendre le risque et agir en conséquence. »

Comme les conditions de neige sont loin d’être idéales, il nous rappelle que les gens qui ont la charge du dossier des sentiers, ce sont les clubs.

« Les gens qui déterminent les conditions et l’ouverture des sentiers, qui ont le dernier mot, ce sont les bénévoles des clubs locaux. Ce sont eux qui aménagent et entretiennent les sentiers. Ils sont les spécialistes pour déterminer si un sentier est prêt oui ou non, pour la circulation des motoneiges. Pour bien vous informer, vous pouvez consulter la carte interactive de la FCMQ ou l’application iMotoneige. »

ILS SONT MOTONEIGISTES

M. Garneau a tenu à rappeler que les bénévoles des clubs sont aussi des motoneigistes.

« Leur plus grand plaisir, c’est de faire de la motoneige. Ils veulent dérouler le tapis rouge pour que les motoneigistes puissent venir profiter de leurs sentiers, précise Michel Garneau. Ils travaillent très fort pour les aménager et les entretenir. Tous les motoneigistes du Québec n’ont pas à s’inquiéter, aussitôt que les conditions vont être propices, ils vont ouvrir les sentiers. »

Avant de terminer l’entrevue, le spécialiste a tenu à revenir sur le dossier des conditions de glace,

« La qualité de la glace est à surveiller. Une belle glace bleue, transparente, qui ne contient pas d’air, sera résistante. Cependant, si on circule sur une glace jaune, on a plus affaire à de la gadoue qui est gelée. La façon de faire n’est pas du tout la même. Les bénévoles possèdent les connaissances et l’expérience pour savoir comment agir. »