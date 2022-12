Quatre athlètes du club de canoë-kayak de Lac-Beauport sur l’équipe nationale

Le club de canoë-kayak de Lac-Beauport est devenu au fil des décennies une pépinière d’athlètes de haut niveau et le présent n’y fait pas exception avec quatre représentants élus au sein de l’équipe nationale.

Par le passé, les Caroline Brunet, Maxime Boilard, Andréanne Langlois, Mylanie Barré et autres ont fait la renommée du club.

Cette année, les athlètes qui s’entraînent sur place poursuivent la lignée au sein de l’équipe nationale.

Pierre-Luc Poulin, 10e en K4 500 m aux derniers Jeux olympiques et cinquième dans la même discipline aux championnats du monde cette année, continue sur sa lancée avec la formation canadienne. Il en est de même pour le canoéiste Alix Plomteux, qui se retrouve aussi au sein de l’équipe nationale senior, lui qui se spécialise en C2 500 m.

Sur l’équipe de développement, la relève foisonne également à Lac-Beauport avec la nomination d’Élizabeth Desrosiers-McArthur et de Viktor Hardy. La première a tout raflé sur la scène nationale en C1 200 m, tandis que le second a été vice-champion du monde junior, l’été dernier en C2, en Hongrie.

Aucun athlète canadien dans cette discipline n’avait décroché une médaille aux mondiaux juniors en 31 ans.

«C’est une belle année pour nos athlètes et on espère que ça entraînera de belles choses pour la suite», s’est réjoui l’entraîneur-chef du club, Frédéric Loyer.

Bienfaits du sport-études

Aux yeux de Loyer, en poste à Lac-Beauport depuis 2019, la reprise du programme sport-études il y a deux ans a porté fruit.

«Les succès s’expliquent en partie par cette reprise. C’est aussi lié à toute une dynamique de nos jeunes qui ont ramené des médailles sur la scène nationale et ça a créé toute une émulation», a-t-il noté.

«On n’avait plus trop de jeunes qui se rendaient aux championnats du monde junior par la grande porte. Ils sont aujourd’hui bien positionnés sur l’échiquier international. C’est le fruit des efforts des athlètes et de tout le monde au club. Tout a commencé avec des jeunes qui sont venus avoir du plaisir sur le lac l’été et qui sont embarqués ensuite dans une belle structure d’entraînement», a-t-il ajouté.

Grosse année

Élizabeth Desrosiers-McArthur et Viktor Hardy quitteront cet hiver pour la Floride en camp d’entraînement. Ils entameront leur préparation qui les mènera notamment aux essais nationaux à Montréal, en juin.

Pour Poulin et Plomteux, il faudra continuer de s’imposer. Plomteux visera à se qualifier pour les championnats du monde en août. Pour ce faire, en compagnie de son partenaire de la Nouvelle-Écosse Tyler Laidlaw, ils doivent réaliser un top 7 sur le circuit de la Coupe du monde.

Frédéric Loyer ajoute par ailleurs le nom d’Anna Roy-Cyr, qui cogne aussi à la porte de l’équipe nationale.

Poulin et Plomteux ont évidemment les Jeux de 2024 à Paris dans le viseur, tandis que les jeunes Hardy et Desrosiers-McArthur sont identifiés comme des espoirs pour 2028.