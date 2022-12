Rocky, Mister Mak et la voix russe

SHAWINIGAN | Si j’avais encore le temps de donner des conférences dans des cours de journalisme, j’insisterais encore plus sur l’utilisation des cinq sens.

L’être humain a cinq sens. Malheureusement, la tentation du journaliste moderne est de concentrer toute son attention sur ce que dit son sujet. En enregistrant pour éviter l’effort de choisir entre l’important et le superficiel en prenant des notes.

Alors qu’on pourrait sentir les odeurs, palper les choses, flairer l’ambiance, ressentir les tensions, les peines et les joies. Et regarder. C’est fou comment on ne regarde pas.

Entrer dans un vestiaire et juste regarder. Qui est vraiment déçu, qui s’en sacre, qui parle à qui, autour de qui les autres se regroupent, qui encourage le coéquipier malheureux ou malchanceux. Regarder vaut parfois mille fois la collection de clichés répétés à la queue leu leu...

Entrer dans la cour arrière chez Jonathan Huberdeau à Fort Lauderdale, tu vois la piscine, le canal, le bateau, le barbecue, tu entends la musique et tu respires le bonheur. Ça donne un des meilleurs joueurs de la ligue.

Je serais curieux de voir ce que respire la maison ou le condo de Jonathan à Calgary...

Vous allez me dire que ça respire 10 millions par année... mais vous savez déjà que ça ne compte pas quand le puck est mis au jeu.

Va falloir que je relise le livre de Pierre Gervais.

BIG MAK EN RUSSE

C’est ce qui est fabuleux dans l’univers de la boxe. Les hommes et les femmes qui pratiquent ce sport dangereux sont souvent à fleur de peau. La violence et les risques encourus les obligent à montrer ce qu’ils ressentent. Et quand ils deviennent vraiment bons, ils deviennent encore plus réfléchis. Et plus respectueux.

Il y a le show bien sûr : « I want to destroy », a dit Arslanbek Makhmudov au micro. Il veut intimider son adversaire et vendre le combat. Mais avant et après le show, on parle avec lui et on connaît un homme doux et généreux. Drôle en plus.

Hier, à Shawi, avant la conférence de presse, Makhmudov était avec Marc Ramsay qui lisait ma chronique. Makhmudov s’est penché sur Le Journal et tout d’un coup, s’est relevé : « Eh ! I’m not Big Mac », a-t-il dit. J’ai expliqué que c’était Big Mak pour Big Makhmudov et il est parti à rire. Puis, il a pris son téléphone, a mis la page devant l’appareil et a actionné une application. Le texte est apparu traduit en russe. Et encore mieux, une voix féminine s’est mise à le lire en russe : « Hé ! C’est ce que j’ai dit hier, c’est déjà dans Le Journal ? » s’est-il exclamé.

Y a pas à dire, c’est plus compliqué que dans les grandes années où Yvon Lambert m’apostrophait dans un lobby : « Ç’a l’air que tu m’as planté dans le journal d’à matin ? ».

- « Ben non. C’est ta femme qui t’a dit ça ? Sont trop sensibles, elles exagèrent tout le temps ».

Et ça finissait là. Pas de chicane. Quand Lambert revenait à la maison, le journal avait déjà servi à allumer le foyer ou à éplucher les patates. Tout le monde était de bonne humeur.

Astheure, y a une voix en russe qui sort d’un téléphone et qui traduit l’article à Shawinigan.

Misère.

ROCKY BALBOA

Prenez Michael Wallisch, un gentil costaud allemand. J’étais avec mon confrère Frédéric Daigle et il complétait une petite entrevue traditionnelle. Puis, la conversation a dérivé sur les risques d’affronter un cogneur comme Makhmudov et le courage que ça demandait.

Toute l’ambiance a changé. C’est devenu une discussion entre amis qui connaissent ce sport.

Je résume : « Moi, je suis un peu un gitan. J’ai déménagé très souvent en Allemagne. J’ai une femme et deux enfants et j’essaie de leur donner un exemple. C’est certain que la boxe est dure, mais je m’inspire de Rocky Balboa. Je prends des coups, parfois je tombe, mais je me relève. Quand je perds, j’essaie d’en tirer profit pour m’améliorer. Je n’ai pas peur de voyager à l’étranger pour affronter des adversaires dangereux. Il faut le faire pour montrer à beaucoup de jeunes qui ont peur qu’ils doivent avancer », confie Wallisch.

NE PAS AVOIR PEUR

Il ajoute : « Il y a des boxeurs qui, après une défaite, retournent à la maison et se contentent de pleurer. Il y a toujours moyen de se reprendre. Jusqu’à ce qu’on atteigne enfin notre objectif. Je vais essayer et un jour j’aurai cette grosse victoire. Et je veux montrer aux jeunes boxeurs allemands qu’il ne faut pas avoir peur d’aller à l’étranger et d’affronter les bons boxeurs. Chez nous, actuellement, ils ont peur d’avoir une défaite à leur fiche ».

Faudrait rappeler à Wallisch que Rocky a perdu contre Apollo Creed. Mais il a peut-être une application dans son téléphone qui permet à une charmante voix allemande de lui traduire le texte.

Re-misère.

La blessure de Simon Kean fait mal

La blessure subie par Simon Kean fait mal à la vente des billets.

Roger Lavergne et Claude Vallée des Cataractes, qui travaillent à la promotion de la soirée, le reconnaissent : « Simon Kean est un favori local. Un gars de la Mauricie. L’annonce qu’il s’était blessé à l’entraînement a nui à la vente des billets », note Roger Lavergne.

Par contre, Mary Spencer, qui est mariée à une avocate de Shawinigan, est perçue comme une fille de la place.

Si tout va bien, une page à venir dès demain...