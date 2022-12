Stephen «tWitch» Boss, producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres, s'est enlevé la vie

Le producteur exécutif de l'émission d'Ellen DeGeneres a été trouvé mort dans une chambre d’hôtel de Los Angeles, rapportent de nombreux médias américains mercredi.

Stephen «tWitch» Boss, 40 ans, se serait enlevé la vie avec une arme à feu.

Le DJ a travaillé sur l’émission Ellen DeGeneres de 2014 à 2022, et a été nommé producteur en 2020.

Animateur de foule et danseur, il était reconnu pour ses multiples talents et sa joie de vivre.

Il a d’abord percé en 2008, lorsqu'il a été finaliste pour l’émission «So You Think Can Dance» aux États-Unis.

Il décroché plusieurs rôles au théâtre où il mettait ses talents de danseur à contribution.

Il a également joué dans les films «Step Up», et «Magic Mike XXL».

L’acteur et danseur aurait quitté son domicile sans sa voiture, ce qui a poussé sa femme, Allison Holker à signaler sa disparition à la police. Elle était en panique lorsqu’elle a prévenu les autorités, rapporte le site TMZ. Les policiers ont ensuite été informés par un appel au 911 que l’homme a été trouvé mort dans une chambre d’hôtel.

Le couple s'est marié en 2013 et venait de fêter son 9e anniversaire de vie commune samedi dernier. Ils ont eu trois enfants.

Stephen «tWitch» Boss et son épouse Allison Holker | archives, AFP

La dernière fois qu’il a parlé à TMZ, il disait apprécier sa nouvelle vie après la fin de l’émission d’Ellen, et qu’il passait plus de temps avec sa famille

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes