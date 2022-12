Sud du Québec: un peu de soleil en attendant une grosse tempête hivernale vendredi

Les Montréalais devraient profiter du soleil et du relatif redoux mercredi et jeudi avant une grosse tempête hivernale qui s’amène sur le sud et le centre du Québec dès vendredi.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour plusieurs secteurs, notamment l’Outaouais, la Mauricie, l’Estrie, la Beauce et le Grand Montréal.

Les précipitations devraient s’étaler sur deux jours pour laisser un épais tapis blanc au sol, ce qui rendra les déplacements difficiles.

En attendant, du temps généralement ensoleillé est attendu mercredi dans l’ouest et le sud de la province où les températures seront au-dessus du point de congélation.

Le temps sera plus nuageux dans le centre de la province avec toutefois des éclaircies en Mauricie et à Québec où le mercure affichera 5°C au thermomètre.

De la faible neige intermittente est néanmoins attendue en Estrie, en Beauce et au Saguenay, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Un scénario similaire avec des vents forts risque de se produire dans l’est du Québec, puisque des précipitations de neige pourraient affecter certains secteurs.

Pour la journée de jeudi, les nuages seront plus présents et denses avec des éclaircies dans certains secteurs, alors que le mercure sera à la hausse avec 5°C à Montréal.