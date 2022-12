Tenue des élus: qu’on se mêle de nos affaires

On apprenait récemment que la tenue vestimentaire des députés de l’Assemblée nationale n’est toujours pas clairement encadrée contrairement à celle des députés de nos cousins français.

On se souvient du débat ayant secoué le Québec des jours durant : Catherine Dorion avait porté, au Salon bleu, son fameux coton ouaté des journées froides et dimanches pluvieux. On avait crié au scandale, à l’insulte envers nos institutions, au manque de respect à l’égard du décorum. Bien que les choix vestimentaires de Mme Dorion aient été pour le moins douteux, le débat suscité par la désormais ex-députée avait à tout le moins le mérite de nous mettre devant nos contradictions : l’Assemblée nationale et ses élus n’est-elle pas la maison du peuple dans toute sa diversité ? Qui devrait avoir l’autorité de juger ce qui est convenable et ce qui ne l’est pas, à plus forte raison quand il s’agit des vêtements d’une femme ?

Poussons le raisonnement jusqu’à l’absurde : si l’Assemblée nationale encadre officiellement la tenue de ses élus, va-t-on, comme dans les écoles, déterminer la longueur de jupe acceptable pour les femmes et interdire un éventuel décolleté plongeant ?

Je vois déjà les groupes de défense des droits des femmes crier au scandale et ils auraient tout à fait raison. À chaque fois que l’État s’immisce dans ce qu’un citoyen, ou dans ce cas-ci une citoyenne, peut ou ne peut pas porter, c’est scandaleux.

L’État, ou dans ce cas-ci l’Assemblée nationale, n’a pas à déterminer ce qui est de bon goût et ce qui ne l’est pas. Si mon député ou ma députée veut s’habiller comme la chienne à Jacques à la période des questions ou en commission parlementaire, je pourrais juger qu’il ou elle manque de classe, de jugement et décider que mon vote ira ailleurs aux prochaines élections. Cela étant, je préfère un député mal habillé qui défend avec vigueur des idées intelligentes, qu’un élu cravaté qui fait office de figurant quatre ans durant.