Un concert pour l’environnement

Inquiets du déclin accéléré de la biodiversité, des artistes ont décidé de présenter un spectacle en marge de la COP15, qui se déroule présentement à Montréal. L’événement de samedi soir inclura notamment Les Cowboys Fringants, Dumas, Ève Landry et Émile Proulx-Cloutier.

Photo fournie par Danila Razykov

« L’idée, c’était de se dire, on va faire quelque chose qui est plus posé, plus en rupture avec un show traditionnel des Cowboys très festif. On voulait avoir des émotions mixtes. La biodiversité, c’est quand même des constats difficiles. Ce sont des négociations qui vont littéralement décider de l’avenir de notre planète. »

Au bout du fil, le bassiste des Cowboys Fringants, Jérôme Dupras, qui est aussi chercheur et scientifique, parle avec entrain du « cabaret poétique » qu’il a organisé au Gesù en compagnie de La Tribu, l’UNESCO et l’Université du Québec en Outaouais.

Animé par Michel Faubert, l’événement de samedi comprendra aussi la participation de Katia Rock, Sakay Ottawa, Elisabeth Cardin et Solastalgie.

« Notre but, c’est de faire rire, de pleurer, d’émouvoir, de sensibiliser. Qu’on sorte de là un peu brassé par une gamme d’émotions, mais avec le dénominateur commun qui est un regard pluriel sur la biodiversité », dit Jérôme Dupras.

Les Cowboys sur scène

Le spectacle, qui n’est pas un cabaret de poésie, comprendra une bonne portion musicale. Les Cowboys Fringants feront eux-mêmes cinq ou six chansons durant la soirée.

« On va faire nos pièces qui sont peut-être plus à caractère environnemental, dit Jérôme. On peut s’attendre à faire Plus rien, L’Amérique pleure et Les étoiles filantes. On va les adapter au contexte du Gésu. »

De son côté, Dumas a invité son amie comédienne Ève Landry à venir lire des extraits d’un recueil de l’écrivaine Hélène Dorion. « Pendant ce temps-là, j’improviserai une musique ambiante en direct », dit-il.

Dumas reconnaît être inquiet du déclin accéléré de la biodiversité. « J’ai le souvenir d’être au primaire à Victoriaville et de me faire parler de changements climatiques et du déclin de la biodiversité. J’hallucine quand je pense que c’est si long changer les choses. J’essaie de rester positif, mais je trouve ça très inquiétant, c’est sûr. »

De par ses fonctions de chercheur et scientifique, Jérôme Dupras est présent à la Conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), au Palais des congrès de Montréal.

« Ce qui est positif, c’est toutes les annonces qui se font en parallèle, de la Ville de Montréal et des grandes organisations, dit-il. Il y a vraiment un beau momentum. On est en train de mettre la table pour les prochaines années. Il va y avoir un héritage de la COP de Montréal. »

Le cabaret poétique Cohabiter la Terre aura lieu samedi, à 20 h, au Gesù de Montréal. Pour les infos : legesu.com.