Un documentaire sur Pamela Anderson sortira bientôt sur Netflix

Le 31 janvier sera une date importante pour Pamela Anderson. L’actrice de 55 ans lancera son autobiographie intitulée Love, Pamela, ainsi que le documentaire Pamela, a Love Story (Pamela, une histoire d’amour) sur Netflix. L’ancienne playmate devenue militante se dit aujourd’hui prête à raconter sa propre histoire.

Il aura fallu près de 30 ans à Pamela Anderson pour se sentir prête à révéler son histoire. Son récit tumultueux qui débute avec le vol et la distribution illégale de la fameuse « sextape » réalisée en toute intimité avec son mari de l’époque, le rockeur Tommy Lee. Le tout ayant mené à une invasion sans précédent de sa vie privée.

Un traumatisme et des sentiments humains

« Je pense que le plus important est de partager mes sentiments humains et à quel point cela m’a fait mal, et comment cela m’a indéniablement définie pour aller de l’avant », a récemment confié Pamela Anderson au magazine Vanity Fair.

Le documentaire, que l’on décrit comme « impitoyable », racontera son parcours compliqué, depuis son enfance dans la petite ville canadienne de Ladysmith en Colombie-Britannique à ses statuts de pin-up Playboy, d’icône des années 90 et de vedette de Broadway. Ainsi que toutes les histoires d’amour pimentant sa vie.

Photo gracieuseté de Netflix

Alors que Pamela Anderson n’avait pas consenti ni approuvé la diffusion de la série Pam et Tommy déposée sur les plateformes en février 2022, elle n’hésitera pas à partager ses sentiments sur ce projet dans ce documentaire réalisé par Ryan White, sélectionné aux Emmy. Elle s’épanchera sur bien d’autres sujets aussi, y compris la bande vidéo volée, ses mariages et les faussetés véhiculées par les médias.

« Le documentaire, je ne l’ai pas vu, et je n’ai pas l’intention de le voir, a toutefois ajouté Pamela Anderson qui préfère s’éviter de revoir les hauts et les bas de sa vie en images. J’ai donné un accès complet à mes archives et à mes journaux, et j’espère que grâce à une transparence totale, cela aura du sens. »

Une biographie thérapeutique

La sortie du documentaire coïncidera avec celle de ses mémoires. Le livre intitulé Love, Pamela (Avec amour, Pamela), promet également une longue série de franches confessions.

« Écrire mon livre était une thérapie », a-t-elle expliqué.

En octobre dernier, la vedette a partagé la page couverture de sa biographie sur son compte Instagram : une photo de son visage maquillé, en noir et blanc.

Photo gracieuseté de Netflix

« C’est comme une sorte de miracle, de retracer les étapes douloureuses de ma jeunesse, a-t-elle écrit. J’ai repeint des scènes en détail de mon enfance ou au Manoir Playboy. Juste une vie de fille bien compliquée. Une célébration des imperfections. Ce livre est une tentative non polie. Je n’avais pas de co-scénariste. Ma vie, en tant que mère, en tant que militante et en tant qu’actrice. Je suis tellement fière de ce livre. »

Rappelons que les films personnels de Pamela Anderson et Tommy Lee avaient été volés, distribués et avaient engendrés pour plus de 75 millions de dollars de profits de ventes, au cours de la première année seulement. L’actrice affirme ne pas avoir touché un dollar de ce montant et avoir vécu un réel traumatisme dont a grandement profité le Tout-Hollywood.

Une photo d’elle et de ses deux fils alors en bas âge, Brandon et Dylan, fait partie des quatre seules publications Instagram partagées par la vedette sur son compte. « Il y en a eu plusieurs, des hauts et des bas, a-t-elle écrit. Et ils ont prouvé à maintes reprises leur résilience et leur force. Mon histoire d’amour n’est pas complète sans eux ».