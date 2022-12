Une hausse de taxes de 5,6 % à Longueuil

Les citoyens de Longueuil verront leur compte de taxes foncières s’alourdir de 5,6 % en 2023, soit une hausse d’environ 168 $ pour une maison unifamiliale moyenne.

La Ville a adopté, mardi soir, un budget de 505,8 millions $, en hausse de 17,9 millions $ qui s’inscrit en plein contexte inflationniste.

«Le défi budgétaire était colossal cette année, alors que nous faisons face à une hausse de l’inflation jamais vue depuis des décennies. [...] Avec une inflation chiffrée à près de 7 % selon la Banque du Canada, augmenter les taxes de 5,6 % signifie, à toutes fins pratiques, que nous restreindrons encore une fois nos dépenses en deçà de la hausse des coûts des biens et des services», a commenté la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Le président de la commission des Finances, Jonathan Tabarah, a expliqué qu’en commençant à élaborer le budget 2023, la Ville faisait face à un manque à gagner de 34 millions $ qui aurait nécessité une hausse de 10 % de la taxe foncière.

«C’est en affectant des excédents de 9 millions $, soit près de la moitié de notre bas de laine évalué à 21,7 millions $ pour 2022, et en coupant d’autres dépenses que nous sommes finalement parvenus à limiter la hausse à 5,6 %. Nous avons aussi priorisé certains projets, reportant ainsi pour plus de 6 millions $ de nouvelles idées et dossiers à 2024», a détaillé M. Tabarah.

En prime, le ralentissement du marché immobilier, après deux années de folie immobilière générée par la pandémie, nuit aux finances de Longueuil.

«Avec le ralentissement déjà constaté sur le marché immobilier, les villes peuvent en outre dire adieu aux surplus générés par les droits de mutation, particulièrement généreux dans le contexte de surchauffe des dernières années», a déploré la mairesse.

«Nous aurions aimé aller encore plus loin en termes de bonification de services et nouvelles initiatives, mais le contexte économique actuel ne nous le permet pas. Nous avons choisi la voie responsable», a renchéri M. Tabarah.