Vivez l’hiver à fond lors d’une escapade d’un week-end dans la région du Centre-du-Québec

Envie d’explorer de nouveaux horizons durant la saison hivernale? Cap sur la région du Centre-du-Québec, là où les plaisirs de l’hiver s’entremêlent de moments de détente et de bons plans culturels.

Situé à environ une heure trente de Québec et de Montréal, le Centre-du-Québec est la destination tout indiquée pour s’évader le temps d’un week-end afin de profiter de la variété d’activités offertes dans la région.

Que vous soyez du type à arpenter les sentiers à bord d’une motoneige ou plutôt à vous faire dorloter au spa, vous y trouverez assurément votre compte et même plus!

Laissez-vous charmer par la région du Centre-du-Québec et évadez-vous non loin de chez vous en planifiant quelques jours de détente et de divertissement en amoureux, entre amis ou en famille.

Vivez l’hiver à fond en motoneige

La région du Centre-du-Québec propose plusieurs circuits de motoneige ou de quad en forme de marguerite, qui débutent et se terminent à proximité de lieux d’hébergement. Vous pourrez donc emprunter différents parcours lors d’un même séjour, en demeurant au même endroit pour passer la nuit.

Plusieurs forfaits s’offrent à vous afin de simplifier votre escapade dans la région et vous permettre de profiter des plaisirs hivernaux. Laissez-vous émerveiller par les superbes paysages situés entre les plaines du Saint-Laurent et les vallons du contrefort des Appalaches.

3 circuits à explorer durant votre séjour Le Circuit Aux contreforts des Appalaches: ce circuit s’étend sur 256 km et ravira les motoneigistes en quête de panoramas, de paysages montagneux et de sentiers enneigés. ce circuit s’étend sur 256 km et ravira les motoneigistes en quête de panoramas, de paysages montagneux et de sentiers enneigés. En savoir plus Le Circuit en marguerite dans les Appalaches: partez de Victoriaville et explorez les environs à travers les différentes boucles (206 km, 225 km ou 265 km) qui vous feront découvrir ce coin du Centre-du-Québec. partez de Victoriaville et explorez les environs à travers les différentes boucles (206 km, 225 km ou 265 km) qui vous feront découvrir ce coin du Centre-du-Québec. En savoir plus Le Circuit des plaines du Saint-Laurent: longez le fleuve et arpentez les municipalités de la région via ce circuit de 328 km. longez le fleuve et arpentez les municipalités de la région via ce circuit de 328 km. En savoir plus

Crédit: Louis Verville

Dormez la tête tranquille à l’hôtel Le Victorin

Posez-vous sans tracas à l’hôtel Le Victorin pour un séjour des plus relaxants. Situé tout près des sentiers de motoneige, l’établissement représente le point de départ idéal pour partir à l’aventure et revenir passer la nuit à l’hôtel par la suite.

Un stationnement sécuritaire vous permet de laisser votre équipement sur place, et l’hôtel est aussi doté d’un centre santé beauté ainsi que d’un restaurant, rendant le séjour encore plus complet.

Profitez de cet endroit pour vous offrir un week-end en formule tout inclus, et ce, tout près de la maison!

Crédit: l'hôtel Le Victorin

Une variété d’activités à faire à l’intérieur

Que vous ayez envie de boire un bon chocolat chaud ou de passer la soirée à rire un bon coup en assistant à un spectacle d’humour, tout est possible dans la magnifique région du Centre-du-Québec.

Plusieurs bonnes adresses valent le détour afin de rendre votre séjour encore plus mémorable et vous donner envie de revenir très bientôt!

Les sorties à ne pas manquer Arrêtez-vous pour un latte au Shad Café: ce bistro du centre-ville de Victoriaville est également un incontournable pour prendre une bouchée, et ce, à tout moment de la journée. ce bistro du centre-ville de Victoriaville est également un incontournable pour prendre une bouchée, et ce, à tout moment de la journée. En savoir plus Grimpez au Campus Escalade Victoriaville: cet endroit offre différents parcours pour tous les niveaux, soit de débutant à aguerri. cet endroit offre différents parcours pour tous les niveaux, soit de débutant à aguerri. En savoir plus Assistez à un spectacle au Carré 150: cette salle caractérisée par son décor unique offre une programmation culturelle variée. cette salle caractérisée par son décor unique offre une programmation culturelle variée. En savoir plus

Crédits: Shad Café / Campus Escalade / Le Carré 150

Cet hiver, évadez-vous tout près de la maison en visitant la région du Centre-du-Québec lors d’un séjour d’un week-end.