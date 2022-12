BOUTIN, Rolland



À Montréal, le jeudi 8 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé Rolland Boutin, époux de Fabienne Issa.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie, ses petits-enfants Philippe, Élodie et Carolane, ses beaux-frères et belles-soeurs Réjeanne, Romain (Lise), Claudine et Léo (Florence), autres parents et amis.Il est parti rejoindre son fils Sylvain.La famille recevra les condoléances au complexele lundi 19 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les condoléances se continueront au salon le lendemain dès 8h30.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Arsène (1015 rue Bélanger Est, Montréal) le mardi 20 décembre à 10h. L'inhumation suivra au Cimetière de La-Nativité-de-la-Très-Sainte-Vierge (1050 Chemin de St-Jean, La Prairie).