COURSOL, Jacqueline



De Saint-Janvier, le 11 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jacqueline Coursol. Elle est allée rejoindre son époux monsieur Léo Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Solange (Yves), André (Josée), Louise (Michel), Mariette, Guy (Johanne) et Martin (Chantal), ses petits-enfants et arrière-petits- enfants, ses soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au17745 RUE VICTORMIRABEL (QC) J7J 1L4le dimanche 18 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 19 décembre de 12h à 14h.La cérémonie suivra le lundi 19 décembre dès 14h en l'église Saint-Janvier (17737, boul. Sacré-Coeur, Mirabel, Qc, J0N 1L0).