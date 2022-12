À quoi joue Justin Trudeau ?

J’aimerais être dans la tête de François Legault vendredi avant sa rencontre avec Justin Trudeau.

Il se sent sûrement comme on se sent avant d’aller à une réunion de copropriété où un des voisins est millionnaire et possède plus de la moitié des condos. Tu peux demander tant que tu veux, mais ce n’est pas toi qui décides.

Surtout que c’est difficile de comprendre la stratégie de Justin Trudeau.

Dans une entrevue, il a affirmé que Québec pourrait accueillir deux fois plus d’immigrants qu’il ne le souhaite : 112 000 au lieu de 50 000. C’est plus que ce que tous les partis provinciaux ont proposé pendant la campagne électorale.

Il a aussi dit, en pleine crise dans les urgences pédiatriques, qu’il n’a pas l’intention de pousser davantage le dossier des négociations en santé.

Pas plus d’argent tant qu’il n’y aura pas de réforme, dit-il !

Pourtant, des réformes sont déjà entamées dans plusieurs provinces, mais lui ne met toujours pas de montant sur la table.

C’est la base d’une négociation, non ?

En plus, ses conditions changent au gré du vent : des données, une réforme...

Au moins, l’actualité donne des munitions politiques à François Legault.

Quand ça va mal

Ces temps-ci, tout ce qu’Ottawa touche semble virer au désastre.

Oublions le système de paie Phénix et le fiasco des passeports.

Cette semaine seulement, on apprenait qu’à Immigration, environ 60 000 dossiers d’immigration ont été attribués à des employés inactifs, selon une enquête de CBC News.

Ajoutons à cela les délais interminables pour traiter les dossiers de demandeurs d’asile au chemin Roxham.

En habitation, la SCHL refuse de dire où est allé le milliard de dollars de fonds publics pour le logement abordable, selon notre bureau d’enquête.

Dans les Forces armées canadiennes, l’ex-juge Louise Arbour disait qu’il y a beaucoup de résistance pour faire changer la culture toxique.

On apprenait la semaine dernière qu’on a acheté des millions de vaccins en trop, dont certains sont périmés.

L’Agence du revenu du Canada a laissé les plus vulnérables à eux-mêmes, selon l’ombudsman des contribuables du Canada.

Le gouvernement aurait aussi potentiellement versé 27 milliards $ d’aide d’urgence en trop pendant la pandémie, selon la vérificatrice générale.

En passant, les provinces demandent 28 milliards $ en transferts en santé pour répondre à la hausse des coûts.

Un point quand même

Là où Justin Trudeau a raison : les contribuables s’en foutent des champs de compétence quand ils attendent 19 heures à l’urgence ou un an pour se faire opérer.

On veut surtout que les différents gouvernements s’entendent et commencent à livrer les services de base.

Mettre plus d’argent dans le système de santé sans y apporter des changements profonds, ça ne fonctionnera pas.

Les provinces doivent s’engager à donner des résultats.

Pas pour faire plaisir à Justin Trudeau, mais pour les citoyens.