Apple publie sa mise à jour iOS 16.2 et lance sa plateforme collaborative Freeform

Triple mise à jour pour tous les appareils iOS, iPadOS et macOS du fabricant, la nouvelle version apporte des caractéristiques telles un nouveau chiffrement des données sur iCloud, le widget Activité sur l’écran d’accueil et même une nouvelle fonction de karaoké avec le service Apple Music. Et telle que promise plus tôt cette année, Apple lance sa nouvelle plateforme collaborative Freeform.

La plus importante modification est sans doute le chiffrement de bout en bout d’iCloud qui, auparavant, n’encodait que les données sensibles comme les mots de passe. Seuls les courriels, les contacts et les événements du calendrier ne sont pas chiffrés parce que ces derniers sont basés sur des protocoles non chiffrés.

Si, en activant la protection avancée des données sur votre compte iCloud, un pirate venait à mettre la main sur vos données, il n’obtiendrait qu’un amas de données inutiles.

Apple

À ce stade, le mode de protection avancée des données protégera des éléments tels que les sauvegardes de l'appareil et des messages, les rappels, les signets Safari, les notes, les photos et les mémos vocaux.

Par contre, ce chiffrement n’est pour l’instant accessible qu’aux utilisateurs américains. Selon Apple, le chiffrement sera offert plus tard sur notre marché.

Apple

Karaoke

À temps pour les fêtes et les chanteurs en devenir, le mode karaoké est ajouté au service Apple Music. Appelé Apple Music Chant que vous trouverez dans l’appli iTunes Store de votre iPhone mis à jour à 16.2, cette fonction vous permet de régler le volume de la piste vocale sur des millions de morceaux.

Pour profiter des listes de lecture «prêtes à chanter» de Chant, la fonctionnalité est offerte aux abonnés qui utilisent la dernière version d’Apple Music, ainsi qu’un téléphone intelligent iPhone 11 ou plus récent. Presque tous les appareils Apple supporte Chant à condition qu’ils ne soient pas trop âgés.

Non inclus dans le forfait Apple Music Voice, Apple Music Chant sera offert d’ici la fin du mois à toutes les personnes abonnées à Apple Music, partout dans le monde.

Apple

Application Freeform

Présentée à l’occasion de la dernière conférence des développeurs en juin, l’application de collaboration Freeform prend la forme d’un tableau infini conçu pour y dessiner des objets, des fichiers multimédias, des documents ou des notes.

Si tous les utilisateurs possèdent des appareils Apple, l’élément collaboratif sera actif.

Non conçu pour les professionnels qui disposent déjà de plateformes de collaboration sur le marché, Freeform devrait attirer les amateurs occasionnels.

Si vous lancez Freeform sur votre iPhone, Mac ou iPad, vous pourrez dessiner sur un tableau à l’aide de pinceaux numériques et inclure des zones de texte. Toutes les options de saisie se trouvent en haut, y compris le croquis, le texte, les notes, les formes et les fichiers.

Et pour que vos projets sur Freeform soient synchronisés sur tous vos appareils, vous devrez activer la synchronisation sur iCloud.