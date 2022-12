Clint et Steven Butler: bagarreur, de père en fils

Steven Butler n’avait que cinq ou six ans lorsqu’il se levait au beau milieu de la nuit pour vérifier si son père n’était pas revenu trop amoché de son match de hockey.

«Quand il savait que je jouais un soir, il se réveillait dans la nuit, il venait dans la chambre, il me pognait la face et la tournait de côté pour voir si j’avais des marques», raconte Clint Butler, en riant de bon cœur.

«Pour vrai, c’est traumatisant pour un enfant», a aussitôt tranché le boxeur, qui en conserve plutôt de mauvais souvenirs.

Le rire de Clint, rencontré à l’entraînement plus tôt cette semaine, s’est arrêté.

À cette époque, Clint Butler avait choisi le rôle de bagarreur pour tenter de s’établir dans la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec. Il a défendu les couleurs du Mission de Joliette, puis des Dragons de Verdun au début des années 2000.

«Cette cicatrice, c’est après un coup de poing de Joël Thériault, vient préciser Clint, en pointant sa joue. C’est arrivé dans le feu de l’action, les arbitres étaient autour, j’étais penché et il m’a ramassé. Je jouais à Joliette à ce moment-là et après, on m’a demandé d’aller jouer à Verdun. Au début, je ne voulais pas parce que Thériault était là-bas. Finalement, nous sommes devenus coéquipiers.»

Bousculades à l’entraînement

En écoutant les anecdotes de hockey du paternel, on comprend un peu mieux d’où vient Steven Butler (31-3-1, 26 K.-O.), qui a grandi dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

Aujourd’hui, le boxeur de 27 ans, champion NABF des poids moyens, travaille régulièrement avec son père Clint à l’entraînement. Il a décrit cette relation en toute transparence, à l’approche de son combat contre l’Américain Joshua Conley (17-4-1, 11 K.-O.), vendredi soir à Shawinigan, où il voudra défendre son titre nord-américain affilié au WBC.

Photo Pierre-Paul Poulin

«C’est agréable de s’entraîner avec son père, mais c’est un défi, a résumé le pugiliste. Parfois, mon père veut en faire trop ou c’est moi qui veux en faire trop. Parfois, quand on s’entraîne, il me frappe et je le pousse. En même temps, c’est plaisant parce qu’il sait comment me challenger. Mon père est l’une des personnes me connaissant le mieux.»

«J’ai toujours permis à mes enfants de se tirailler, d’être plus durs que ce que permet habituellement un parent», a indiqué Clint, précisant que deux autres garçons et une jeune fille complètent le portrait familial. «Dans le cas de Steven, il a besoin de se faire défier. Ça devient sa force quand il laisse sortir son chien.»

Maturité et intelligence

En plus de son père, Steven Butler compte sur son fidèle entraîneur Rénald Boisvert. Il n’avait que 11 ans quand il a commencé à s’entraîner avec cet homme.

«On s’entraîne avec Rénald, le matin, puis avec mon père, le soir», dit le boxeur.

Photo Pierre-Paul Poulin

C’est surtout Boisvert, que l’athlète qualifie de «deuxième père», qui vient rappeler à Steven l’importance de canaliser ses émotions dans le ring.

«On a une stratégie qu’on a établie à l’entraînement et on va la mettre en application vendredi, a ainsi affirmé Butler, en vue du combat contre Conley. L’essentiel pour moi est d’écouter les entraîneurs, comme je l’ai fait à mes récents combats. Je dois rester mature, intelligent et tout va bien aller.»

Le projet de la famille Butler

Avant Steven et son père Clint, il y a eu son grand-papa Marshall. L’ancien boxeur, aujourd’hui décédé, alimentait le spectacle, durant les années 1970, au Centre Paul-Sauvé et au Forum de Montréal.

«Il y a les gènes de la famille, ceux de mon grand-père Marshall, qui était lui-même un boxeur, souligne Steven, en dressant le portrait familial. Nous voulons suivre les bonnes étapes pour lui faire honneur.»

À 27 ans, Steven Butler a déjà 35 combats derrière la cravate chez les professionnels. Champion NABF des poids moyens, il poursuit sa quête et rêve de devenir champion du monde afin de rendre hommage à son défunt grand-père qu’on a déjà surnommé «le Cassius Clay du Québec».

Photo Pierre-Paul Poulin

«Le temps passe vite, mais je ne doute pas que ça va bien aller, note Clint, en parlant de son fils Steven qu’il aide à l’entraînement. Nous ne sommes pas en avance, mais nous ne sommes pas non plus en retard sur notre projet.»

Décédé à la maison

En replongeant dans ses vieux souvenirs, Clint Butler admet ne pas se rappeler beaucoup de la carrière de son propre père, qui a totalisé 21 victoires en 26 combats chez les professionnels.

«J’ai des flashs d’être autour du ring avec lui après un combat, mais j’étais très jeune, j’avais peut-être deux ans», résume-t-il.

Clint Butler avait effectivement deux ans et demi quand Marshall disputait son dernier combat de boxe professionnel, en septembre 1977, au Centre Paul-Sauvé. Il avait alors perdu par décision unanime des juges contre Gérald Bouchard.

Les souvenirs de son décès, survenu en mars 2017 à l’âge de 66 ans, sont beaucoup plus frais. Dans ses dernières années, Marshall vivait à temps plein chez son fils.

«Ce n’était pas évident avec tous les problèmes qu’avait engendrés la boxe, dont la démence, mais je suis très fier de l’avoir fait, a confié Clint. Il est décédé avec moi dans mon salon.»

Se réfugier dans le hockey

Clint n’en veut pas à Marshall, mais ce dernier ne l’a jamais encouragé à suivre ses traces dans le monde de la boxe. Pour cette raison, il s’est tourné principalement vers le hockey.

«Quand j’étais plus jeune, je voulais boxer et mon père ne voulait pas trop, a dit Clint. Le côté hockey m’a aidé à compenser pour cette absence de boxe dans ma jeunesse et dans ma vie. Le hockey m’aidait à passer des meilleures semaines... J’étais plus terre-à-terre. Ça m’aidait à évaporer le méchant que j’avais en moi.»

Clint Butler convient qu’il n’a pas toujours été un enfant de chœur. Aujourd’hui, à 47 ans, il tente de faire profiter Steven de son expérience de vie, du mieux possible, pour l’aider à réaliser le grand projet familial.

«C’est devenu mon nouveau mode de vie, a noté Clint. Ma peur pour Steven était qu’il obtienne du succès trop rapidement et qu’il ne boxe plus pour les bonnes raisons [...] J’ai confiance qu’il va compléter ce qu’il a commencé.»