Club illico: les films «Top Gun: Maverick» et «On the Come up» offerts en exclusivité

Club illico ajoutera en exclusivité les films «Top Gun: Maverick» et «On the Come up» à son offre pour la période des Fêtes.

Le méga succès au box-office «Top Gun: Maverick», mettant en vedette Tom Cruise, sera disponible dès le 21 décembre sur la plateforme de Vidéotron, une journée avant «On the Come up». Soulignons que le premier «Top Gun», sorti en 1986, se trouve aussi sur Club illico, ce qui permettra de se faire une soirée complète avec Pete Maverick Mitchell.

Dans le carrousel des longs métrages, les abonnés de Club illico peuvent aussi visionner «Niagara», «La cité perdue», «Sonic le hérisson 2», «Fureur sur pattes: la légende de Hank», «Sourire» et «Confess, Flech».

Pour ce qui est des séries, on peut enfiler les épisodes de «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», première série de Xavier Dolan, et «Motel Paradis», plus récente offrande de Sophie Deraspe.

Club illico a ajouté récemment la troisième et ultime saison de «La faille» ainsi que la deuxième et ultime saison de «Nous». Dans les deux cas, les premières saisons de ces séries s’y trouvent aussi.

Club illico lancera la série «Portrait-robot 2» le 5 janvier. La saison 1 est disponible sur la plateforme. Quant à la série «À propos d’Antoine», ses épisodes seront ajoutés dès le 19 janvier.