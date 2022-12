Coupe du monde de soccer: le trip d’une vie pour 7 Canadiens au Qatar

DOHA, Qatar | Imaginez sept hommes qui ne se connaissent pas partir ensemble pour vivre le trip d’une vie à la Coupe du monde.

C’est ce que Louis Payette, un Québécois établi dans la région de Toronto et six autres Torontois vivent en ce moment. Ils sont arrivés à Doha lundi pour y passer la dernière semaine de la Coupe du monde.

«Mon ami Will Ramjass en est à sa troisième Coupe du monde. Il était aussi allé en Allemagne et au Brésil. Il a fait un appel à tous parmi ses amis de différents milieux, et nous sommes six qui avons répondu à l’appel », précise Louis attablé sur une terrasse où le représentant du Journal sirote un jus avec lui.

«À ses présences précédentes, il avait assisté seulement à des matchs de phase de groupe, mais cette fois-ci, on s’est dit qu’on y allait à fond avec les demi-finales et la finale.»

Planification

C’est bien beau un projet comme ça, mais encore faut-il avoir les billets pour les matchs avant d’acheter les billets d’avion.

«On ne s’attendait jamais à avoir notre allocation complète de billets, je ne me faisais pas d’illusion. On a eu la nouvelle en juin et on s’est dit qu’il fallait payer maintenant», lance-t-il en riant.

Et c’est là que les liens ont commencé à se tisser entre les sept hommes.

«Avant le départ, on ne se connaissait pas tous, on s’était rencontrés quelques fois pour organiser le voyage. Tous les gars viennent de milieux différents. Il y a un Québécois, un Colombien, des gars des Antilles, et nous sommes tous du Grand Toronto.

«On est tous des fans de différentes équipes, ce qui est vraiment l’fun. On en a un qui est partisan de la France et un autre de l’Argentine.»

Ça risque d’être beau en finale dimanche ça.

La piqûre

Il faut savoir que Louis Payette évolue dans le monde du sport depuis 30 ans. Il en a donc vu d’autres. Il a notamment travaillé au sein de l’équipe de course Player’s et il a vécu les Jeux olympiques de Vancouver de l’intérieur en 2010.

« Je voulais revivre cette euphorie. J’ai passé les 21 jours dans la bulle olympique en 2010 et j’ai eu la piqûre.

«J’ai vécu le match pour la médaille d’or avec le Canada à l’époque et je ne pensais pas revivre un événement qui allait dépasser ça, mais ça ne sera pas très loin. [Lionel] Messi, qui est le meilleur contre [Kylian] Mbappé, qui sera le prochain...» laisse-t-il traîner avec les yeux brillants tout en rappelant qu’il avait aussi assisté à un match entre l’Italie et l’Irlande à New York lors de la Coupe du monde de 1994.

Philanthropie

Les sept hommes ont profité de leur chance pour redonner un peu sachant que ce n’est pas donné à tous de vivre une semaine de rêve comme la leur.

«On a ajouté un volet philanthropique parce qu’on sait qu’on est des privilégiés. On a invité les gens sur nos réseaux sociaux à donner 100 $ pour chaque but que le Canada allait compter.»

Même s’il aurait aimé que le Canada marque plus de buts, Louis Payette est fier de dire que ses comparses et lui ont amassé une belle petite somme pour une bonne œuvre.

«Nous, on a tous donné 500 $ chacun. On a récolté près de 6000 $ pour la Fondation des Manoirs Ronald McDonald jusqu’à maintenant.»

Conditions

Évidemment, on ne peut pas venir au Qatar en ignorant le triste bilan du pays sur le plan des droits de la personne, du traitement réservé à la communauté LGBTQ+ et des iniquités qui touchent les femmes.

Louis Payette a choisi d’y venir en gardant l’esprit ouvert.

«Tu ne peux pas faire abstraction de ce que tu as lu et entendu et qui est choquant. Mais on a choisi de se concentrer sur le volet sportif et ce n’est pas décevant.

«Tu veux aussi te faire une idée par toi-même. On pense que notre hémisphère sait tout et connaît tout, mais on est loin d’être parfaits. De la façon dont on a traité nos premières nations, on n’a pas le passé le plus glorieux non plus.»