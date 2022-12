COVID-19: 17 décès de plus au Québec

Le Québec a ajouté 17 décès de plus liés à la COVID-19 dans son dernier bilan, jeudi.

Parmi ces décès, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, 10 sont survenus il y a entre deux et sept jours et cinq il y a plus de sept jours.

Le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter alors que 2106 personnes occupent toujours un lit d’hôpital, soit 25 de plus que la veille. Ils sont 67 à se retrouver aux soins intensifs, une augmentation de quatre par rapport à mercredi.

Près de 1351 nouveaux cas ont été enregistrés dans les centres de dépistage de la province, une légère hausse comparativement à la veille, et 145 cas positifs autodéclarés pour la journée de mercredi.

Ce sont également 4027 travailleurs de la santé qui sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, pour un retrait préventif, un isolement, ou en attente de résultats.