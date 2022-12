Début du grand débrouillage des Fêtes

Le grand débrouillage des ondes d’ICI Explora et ICI ARTV vient tout juste de commencer et propose déjà plusieurs nouveautés et émissions spéciales pour le temps des Fêtes.

Débutant ce vendredi avec une édition spéciale de «C’est juste de la TV», la programmation des Fêtes d’ICI ARTV propose une foule de films et de séries, dont «Tintin et le mystère de la toison d’or», «Tintin et les oranges bleues» et les trois premières saisons de «Sherlock». Le 1er janvier, le réseau présentera un marathon de films québécois, dans lequel seront présentées «La course des tuques», «La Bolduc» et «La chute de Sparte».

Pour l’avant-veille de Noël, France Beaudoin a invité, à «C’est Noël pour emporter», Richard Séguin, Caroline Dawson, Pierre Brassard, Sonia Vachon, Joséphine Bacon et Pier-Luc Funk à partager un livre qu’ils affectionnent.

Suivra «À la table de Kim», où Kim Thúy organisera un dîner de Noël autour de Michel Rivard, et «Autour d’une dinde», où l’on suivra Boucar Diouf et sa famille dans la préparation d’un repas typiquement québécois et dans l'exploration des fondements des traditions culinaires.

En musique, le 24 décembre, Stéphane Archambault recevra pour «La grande veillée de Noël» Yves Lambert, Mary Beth Carty, Dominique Dupuis et Les Gars du Nord. Viendra ensuite le concert «Un air de fête» de l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, avec Mélissa Bédard et Kim Richardson accompagnées par un chœur de 100 voix.

Du côté d’ICI Explora, ce sera l’occasion de visionner les premiers épisodes de la nouvelle saison du «Gros laboratoire», animé par Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, disponible dès mercredi prochain, et la nouvelle série documentaire de l’historien Laurent Turcot «La folle histoire de la médecine».