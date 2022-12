Découvrez le Bas-Saint-Laurent dans toute sa splendeur cet hiver

Les grands espaces enneigés, les couchers de soleil d’une beauté inouïe, l’accès privilégié au fleuve, les nombreuses activités de plein air... Laissez-vous séduire par la région du Bas-Saint-Laurent cet hiver!

De Kamouraska à La Mitis, en passant par Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques et Rimouski, la région vous propose une variété d’activités extérieures pour profiter de l’hiver en famille.

En prévision de votre séjour, jetez un œil à ces bonnes adresses et planifiez un itinéraire qui vous en mettra plein la vue.

Vivez les joies de l’hiver lors d’une journée de ski en famille

Saviez-vous que la région regroupe trois centres de ski qui offrent un accès à des pistes pour tous les niveaux, des sous-bois et des pentes-écoles pour initier les plus petits à ce sport? Que vous pratiquiez le ski alpin ou la planche à neige, enfilez vos mitaines et venez dévaler les pentes dans le Bas-Saint-Laurent.

3 stations pour tous les profils de skieur Parc du Mont-Comi: située à 30 km au sud de Rimouski, cette station familiale, adaptée pour tous les niveaux, vous offre 30 pistes sur trois versants, deux parcs à neige, six sous-bois et un accès gratuit à la pente-école en tout temps. située à 30 km au sud de Rimouski, cette station familiale, adaptée pour tous les niveaux, vous offre 30 pistes sur trois versants, deux parcs à neige, six sous-bois et un accès gratuit à la pente-école en tout temps. En savoir plus Parc du Mont-Saint-Mathieu: avec ses 29 pistes, dont des sous-bois, deux parcs à neige et un parcours enchanté, cette station, qui propose de l’hébergement au pied des pentes et une vue imprenable sur le lac Saint-Mathieu, promet de vous charmer. avec ses 29 pistes, dont des sous-bois, deux parcs à neige et un parcours enchanté, cette station, qui propose de l’hébergement au pied des pentes et une vue imprenable sur le lac Saint-Mathieu, promet de vous charmer. En savoir plus Club de ski Mont Biencourt: proposant des brunchs, des soirées spectacles, des activités spéciales pour la relâche et la location de chalets à proximité, cette petite station qui regroupe 13 pentes plaira assurément aux skieurs et aux planchistes. proposant des brunchs, des soirées spectacles, des activités spéciales pour la relâche et la location de chalets à proximité, cette petite station qui regroupe 13 pentes plaira assurément aux skieurs et aux planchistes. En savoir plus

Crédits: Patric Nadeau / Mathieu Depuis / Club de ski Mont Biencourt / Parc du Mont-Saint-Mathieu

Planifiez une pause détente durant votre séjour

Pour recharger vos batteries et profiter d’un moment de tranquillité, rien de mieux qu’une visite dans un centre de santé. Et si cette expérience détente se déroule avec vue sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, c’est le comble du bonheur!

3 centres de santé pour se ressourcer Noah Spa Rimouski: à l’intérieur, le parcours comprend plusieurs stations de jets de massage aux bienfaits distincts tandis qu’à l’extérieur, vous pourrez profiter des spas avec vue sur le fleuve. à l’intérieur, le parcours comprend plusieurs stations de jets de massage aux bienfaits distincts tandis qu’à l’extérieur, vous pourrez profiter des spas avec vue sur le fleuve. En savoir plus UniverSpa Nordik: situé dans l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, ce spa urbain à ciel ouvert vous propose un parcours thermal et une gamme complète de soins. situé dans l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, ce spa urbain à ciel ouvert vous propose un parcours thermal et une gamme complète de soins. En savoir plus Centre de Santé L’Estuaire: toujours du côté de Rivière-du-Loup, ce centre de santé moderne intégré à l’Hôtel Levesque offre un spa nordique et des soins dans un décor favorisant la détente. toujours du côté de Rivière-du-Loup, ce centre de santé moderne intégré à l’Hôtel Levesque offre un spa nordique et des soins dans un décor favorisant la détente. En savoir plus

Crédits: Noah Spa / Patric Nadeau / Centre de Santé L’Estuaire

Profitez d’une variété d’activités hivernales

D’un coin à l’autre de la région, vous pourrez pratiquer une foule d’activités extérieures telles que la glissade, la raquette, le patin à glace, la randonnée, le ski de fond et la motoneige. Profitez d’une sortie en nature pour remplir vos poumons d’air pur et vous offrir une belle séance de rigolades en famille.

Crédits: Mathieu Dupuis / Patric Nadeau

Pour profiter d’activités variées qui plairont à tous les goûts, admirer des paysages à couper le souffle et vivre l’hiver à son meilleur, planifiez une escapade en famille dans le Bas-Saint-Laurent!