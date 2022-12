Demi Moore et Bruce Willis posent dans une rare photo de famille

Bruce Willis est entouré de sa famille dans un rare portrait avec sa conjointe, son ex-femme et ses enfants.

L’acteur de Die Hard, âgé de 67 ans, peut être vu tout sourire dans une photo à l’occasion de Noël, publiée par son ex-conjointe Demi Moore.

«Nous sommes la FAMILLE!! On se met dans l’esprit des Fêtes!», a écrit la femme de 60 ans. Moore est entourée de ses filles Tallulah, Scout et Rumer, en plus de la conjointe présente de Bruce, Emma Hemming Willis. Leurs deux filles, Evelyn et Mabel figurent aussi sur le joli cliché.

La famille nucléaire prend la pose devant un impressionnant sapin de Noël. Bruce Willis tient le chihuahua de sa fille Talulah dans ses bras.

L'acteur adoré du public avait fait réagir à l’annonce de son diagnostic d’aphasie, une maladie neurologique.