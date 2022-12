Des performances musicales aux Jardins de l’Hôtel-de-Ville

L’événement festif, culturel et multidisciplinaire Kaléidoscopse animera, entre le 27 et le 31 décembre, les cinq sites habités par le Marché de Noël allemand. On y retrouvera de la musique, du théâtre, des arts visuels et vivants et de la poésie.

• À lire aussi: Les 15 ans du Marché de Noël allemand

• À lire aussi: Une expérience européenne authentique... à Québec!

• À lire aussi: Un Marché de Noël allemand plus festif que jamais à Québec

Kaléidoscopes se déroule dans le décor des cabanes de bois du Marché de Noël allemand qui se termine le 23 décembre à 20h.

« L’esprit de Kaléidoscopes, c’est de mettre l’humain vivant et dynamique de l’avant. On sort de l’image typique du Vieux-Québec en carte postale, et on invite le public à vivre une incursion culturelle et inclusive » a indiqué, dans un communiqué, Mathieu Girard, idéateur de Kaléidoscopes et directeur de production du Marché de Noël allemand de Québec.

Quinze spectacles seront présentés aux Jardins de l’Hôtel-de-Ville. Le 27, on retrouvera la formation Beat Sexü (14h30), Narcisse (16h30) et Gab Paquet (18h30).

La dame Ovale (14h30), LYD. (16h30) et Millimetrik (18h30) monteront sur les planches le lendemain.

Le 29 décembre, ça sera au tour de Rosemary MC-Comeau (14h30), Des Sourcils (16h30) et Le Rêve du Diable (18h30) d’offrir des prestations.

Margaret Tracteur, The Johans et Pierre-Hervé Goulet seront en vedette le 30 décembre. Gabriella Olivo, Les Lunatiques et Bosko Baker concluront ce volet musical le 31 décembre.

Yves Leclerc

Un service de restauration, de gourmandises locales et de produits de microbrasseries seront offerts sur place.

Théâtre éphémère

Sur la Terrasse Dufferin, à la Statue Samuel de Champlain, des créateurs et créatrices de la relève dévoileront des créations théâtrales éphémères. Chacune des cabanes deviendra une fenêtre vers des intérieurs grandioses ou intimes et des univers surprenants.

Deux poètes déambuleront sur les cinq sites, le 29 et 30 décembre, à partir de 15h30, afin d’offrir aux passants de formuler des vœux, guidés par un poème inédit sous le thème de la prospérité, de la santé ou du bonheur. Les poètes livreront aussi des poèmes inédits.

À Place d’Youville, les traditions vivantes québécoises ancestrales seront à l’honneur avec des contes, de la musique traditionnelle, de l’artisanat et de la gigue.

Une programmation familiale sera en place au Chalet des enfants aux Jardins de l’Hôtel de ville. Il y aura différentes activités de la confection de kaléidoscopes à la lecture d’un conte.

L’installation Glockenspiel, visible sur les fenêtres du Diamant, qui rend hommage au clocher centenaire qui attire les foules au cœur de Munich, se poursuivra et sera présenté de 16h à 21h. On y présente des animations inspirées d’histoires de personnages du 16e siècle et des pièces musicales fidèles à la tradition germanique.

La programmation détaillée est en ligne à l’adresse web noelallemandquebec.com/fr/kaleidoscopes/