Escapade hivernale: explorez de nouveaux horizons en vous envolant vers le Nunavik

Amoureux de l’hiver, offrez-vous une aventure magique et dépaysante en vous envolant vers la région la plus septentrionale de la province: le Nunavik!

Ici, dans le Grand Nord du Québec, la population vit au rythme des saisons et l’hiver est la période de prédilection pour pratiquer des activités de plein air et vivre des expériences mémorables.

Une escapade au cœur de ce royaume de l’hiver pourrait ainsi vous permettre d’aller à la rencontre des Inuits du Nunavik et de vous familiariser avec leurs traditions, en plus d’admirer des aurores boréales et des paysages enneigés à couper le souffle.

Bon à savoir:

- L’unique moyen de visiter le Nunavik est par avion (avec Canadian North ou Air Inuit).

- La région abrite 14 villages nordiques, soit les communautés inuites du Nunavik.

- Les mois de mars et avril sont à privilégier pour profiter de températures plus clémentes.

Pour profiter au maximum de votre séjour, jetez un œil à ces forfaits qui feront le bonheur des adeptes de la nature en quête d’aventures!

Aventurez-vous hors des sentiers battus en compagnie d’un guide

Les passionnés de grands espaces s’en donneront à cœur joie en suivant les traces des Inuits dans le cadre d’un forfait de ski de randonnée et de raquette alpine dans les parcs nationaux du Nunavik.

Bien plus qu’une sortie en plein air, ces forfaits hivernaux guidés, offerts en mars et en avril, vous invitent à vous imprégner du mode de vie des Inuits et à vous laisser surprendre par la richesse de leur culture.

Prenez note que Parcs Nunavik peut vous fournir des vêtements chauds comme un parka, un pantalon en duvet et de grosses bottes d’hiver.

3 parcs nationaux à explorer en hiver Parc national Tursujuq: avec ses 26 107 km2, le plus grand parc national du Québec vous invite à découvrir de véritables mers intérieures gelées dans l'enceinte de cuestas hudsoniennes. Parc national Kuururjuaq: cap sur la vallée de la rivière Koroc pour parcourir la voie de circulation millénaire sillonnant au creux des monts Torngat, les plus hautes montagnes du Québec. Parc national des Pingualuit: immiscez-vous au cœur d'un paysage lunaire en contemplant l'exceptionnel cratère météoritique du Nouveau-Québec.

Crédits: Tourisme Nunavik / G. Boutin / Parcs Nunavik / V. Nadeau / J. Daoust / P-L. Boucher

Vivez une immersion hivernale chez les Inuits

Qui n’a jamais rêvé de dormir dans un igloo et de prendre part à une excursion en traîneau à chiens? C’est exactement ce que vous propose le forfait de quatre jours Sur les sentiers inuits, organisé par Aventures Inuit.

Laissez-vous guider jusqu’à Puvirnituq, la porte d’entrée du Nunavik sur la côte de la baie d’Hudson, pour prendre part à une aventure authentique qui débutera par la visite du village.

Cette immersion à la découverte d’une culture imprégnée d’anciennes histoires et de traditions représente une expérience magique qui restera à jamais gravée dans votre mémoire!

Quelques activités coups de cœur

Crédits: Tourisme Nunavik / I. Dubois / H. Wittenborn

Admirez la beauté des aurores boréales

Saviez-vous que le village de Kuujjuaq est l’endroit par excellence au Québec pour vivre la magie des aurores boréales? Eh oui, c’est sa position idéale sur la ceinture aurorale qui lui vaut cette chance!

À l’approche du solstice d’hiver, les occasions d’observer le prodigieux ballet des aurores boréales sont nombreuses. De septembre à avril, ces vedettes célestes viennent éclairer les ténèbres de tous leurs feux au plus grand bonheur des visiteurs.

Pour vivre cette expérience magique, Aventures Inuit vous propose un forfait de quatre jours, Les aurores boréales à Kuujjuaq sur la baie d’Ungava, qui vous permettra d’être aux premières loges de ce spectacle haut en couleur. De plus, le forfait inclut les vols aller-retour à partir de Montréal!

Découvrez les activités à faire

Crédits: Tourisme Nunavik / I. Dubois / H. Wittenborn / Parcs Nunavik / O. Paradis / M. Dupuis

Reconnue pour ses paysages polaires, sa faune arctique et sa culture inuite bien vivante, la région du Nunavik est la destination à vous offrir pour vivre l’hiver dans toute sa splendeur. Visionnez le segment télé à Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur ses parcs nationaux et ses forfaits guidés.