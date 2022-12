Regroupement Loisir et Sport du Québec: et la lumière fut... chez les fédérations

Après 37 ans d’attente, les organismes de loisir et les fédérations sportives de la province ont enfin leur château fort.

« On sort du sous-sol ! On n’y croyait plus », a lancé le directeur général de Football Québec, Steve Duchesneau, jeudi, lors de l’inauguration de la Maison du loisir et du sport sur le boulevard Lacordaire, à Montréal.

Depuis 1985, le Regroupement Loisir et Sport du Québec logeait dans les anciens stationnements des Jeux de 1976 au Stade olympique... de façon temporaire !

« C’était ténébreux, c’était lourd, il n’y avait pas de fenêtre », a décrit la ministre du Sport Isabelle Charest, soulagée pour les 600 employés des 105 organismes qui font le bonheur de 3 millions de Québécois.

« On peut enfin respirer ! La lumière, l’atmosphère, tout est différent. On n’entend plus les gros blocs du système de ventilation, on ne se sent plus écrasé », s’est exprimée la coordonnatrice de Boccia Québec, Élizabeth Déziel, qui compte bien profiter du gym, des douches, des aires de repos ou des services de massothérapie.

Soccer Québec arrive

Avec un nouvel immeuble de cinq étages qui comprend une agence de voyages et plusieurs services professionnels, ainsi que 32 salles de réunion, Soccer Québec a décidé d’y aménager au cours de la prochaine année.

« On a vraiment le sentiment d’appartenir à une communauté sportive », a dit le directeur service aux membres de Soccer Québec, Luis R. Galvez, qui précise qu’après environ 15 ans, sa fédération rentrera au bercail, même si elle conservera un pied à terre à Laval.

Visibilité et accessibilité

La ministre est aussi heureuse que ces organismes aient pignon sur rue.

« [C’est important] de constater qu’il y a des gens derrière ça. Il y a du monde qui s’affaire à organiser et à travailler pour que ça fonctionne. Il y a un lieu où ces gens-là travaillent pour que nos jeunes et moins jeunes soient actifs. »

« Quand j’étais athlète, on avait l’impression qu’il n’y avait rien derrière ça, parce qu’on ne les voyait pas », a admis l’ex-patineuse de vitesse.

Seul petit bémol : l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est bien, mais elle pourrait être encore mieux, surtout pour un regroupement dont fait partie Kéroul Québec, qui se concentre sur le tourisme et la culture pour les gens à capacité physique restreinte. Certaines portes automatisées n’ont pas de bouton et des espaces sont parfois étroits, surtout pour des employés qui doivent transporter du matériel.

« On a respecté le Code du bâtiment et on est même allé au-delà, a assuré le président-directeur général du Regroupement, Sylvain B. Lalonde. Mais on est toujours sensible à toutes les demandes formulées par nos membres. »