Flyers de Philadelphie: Tony DeAngelo à l'écart pour des problèmes personnels

Les Flyers de Philadelphie ont annoncé jeudi que le défenseur Tony DeAngelo allait demeurer à l'écart du jeu pour une période de temps indéterminée en raison de problèmes personnels.

L'arrière de 27 ans, qui a récolté 14 points en 26 affrontements cette saison, a déjà raté les trois dernières rencontres.

«Tony et moi avons discuté et c'était plutôt en lien avec sa situation familiale, pas à propos du moment où il reviendra avec nous», a déclaré l'entraîneur-chef John Tortorella.

DeAngelo s'est joint aux Flyers au cours de la saison estivale après avoir signé une entente de deux ans, d'une valeur annuelle de 5 millions $. Il avait été acquis des Hurricanes de la Caroline en retour de trois choix aux repêchage.

Le natif du New Jersey a aussi porté les couleurs des Coyotes de l'Arizona et des Rangers de New York au cours de sa carrière de 296 parties dans le circuit Bettman.

Bien qu'il soit un excellent défenseur à caractère offensif, DeAngelo n'a pas la meilleure réputation dans le monde du hockey. Il a notamment été suspendu deux fois lorsqu'il évoluait dans la Ligue de hockey de l'Ontario, notamment pour son utilisation de langage injurieux à connotation homophobe, raciste ou sexiste.

Son séjour avec les Rangers s'est d'ailleurs terminé dans la tourmente. Il a vu son contrat être racheté quelques mois après en être venu aux coups avec son ex-coéquipier Alexandar Georgiev.